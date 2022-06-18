Kurban bayram emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL? 2022 Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi tarihte ödenecek?

Kurban bayram emekli ikramiyesi ne kadar? Senede sadece iki kez yatırılan ücretlerin ilki Ramazan Bayramı öncesi yatmıştı. Bu bayram hesaplara yatırılacak tutar ve tarihi ise merak konusu oldu. Peki 2022 Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi tarihte ödenecek? Ayrıntılar haberimizde...

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılmasını bekleyen binlerce kişi ikramiyelerin ne kadar yatacağını araştırıyor.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda 1100 TL olarak yatırılan bayram ikramiyelerinin, Kurban Bayramı'nda da aynı rakam olarak hesaplara yatırılacağı düşünülüyor.

Bayram ikramiyeleriyle ilgili bir gelişme yaşandıkça haberimizden takip edebilirsiniz.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2022?

Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağıyla ilgili araştırmalar internet üzerinden hız kazanıyor. Binlerce vatandaşın bayram öncesi ihtiyaçlarını karşılaşacak olan bayram ikramiyelerinin bayram hemen önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

9 Temmuz Cumartesi günü bayramın birinci günü olması nedeniyle, ikramiyelerin Temmuz'un ilk haftasında hesaplarda olacağı düşünülüyor.

