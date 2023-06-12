HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. KURBAN BAYRAM TATİLİ 2023: Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, hangi gün bitiyor? Özel sektör ve kamu çalışanlarına kaç gün?

KURBAN BAYRAM TATİLİ 2023: Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, hangi gün bitiyor? Özel sektör ve kamu çalışanlarına kaç gün?

12.06.2023 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı tatili nedeniyle birçok kişi plan yapmaya başladı. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada 4 buçuk gün olan bayram tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurmuştu. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, hangi gün bitiyor? İşte, 2023 Kurban Bayramı tatil tarihleri...

KURBAN BAYRAM TATİLİ 2023: Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, hangi gün bitiyor? Özel sektör ve kamu çalışanlarına kaç gün?

Kurban Bayramı tatili internette en çok araştırılan konu başlıkları arasında bulunuyor. Müslüman vatandaşların heyecanla beklediği mübarek Kurban Bayramı'nda İslam dininin farzı yerine getirilecek. Yeni Kabine ile ilk toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı tatiline ilişkin müjdeli haberi vermişti. İşte Kurban Bayramı tatili ile ilgili ayrıntılar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edecek.

Kurban Bayramı'nın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Kurban Bayramı tatili ile ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası Kurban Bayramı'na ilişkin açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilerimizin maaşlarını ve ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalarına başlıyor. Kurban Bayramı ile ilgili turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bayramı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Vatandaşlarımız hafta sonu ile birlikte 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır."

Buna göre 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü çalışanlar idari izinli sayılacak.

KURBAN BAYRAM TATİLİ ÖZEL SEKTÖR İÇİN 9 GÜN MÜ?

İdari izin veya diğer bir adıyla idari tatilden 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurları yararlanabilmektedir. Dolayısıyla idari izin özel sektör çalışanlarını kapsamayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Yerlikaya: İstanbul'da 530 kilo metamfetamin ele geçirildiBakan Yerlikaya: İstanbul'da 530 kilo metamfetamin ele geçirildi
Zelenskiy dünyaya ilan etti: "Saldırıya geçtik"Zelenskiy dünyaya ilan etti: "Saldırıya geçtik"
Kuşadası ve Adana'da korkutan depremler Kuşadası ve Adana'da korkutan depremler
Anahtar Kelimeler:
bayram tatili bayram tatili kaç gün kurban bayramı ne zaman kurban bayramı ne zaman başlıyor

En Çok Okunan Haberler

Dördüncü Fatih Terim dönemi başlıyor!

Dördüncü Fatih Terim dönemi başlıyor!

Koronavirüs laboratuvardan mı çıktı? Dünya bu iddiaları konuşuyor: Yüzde 75'i ölmüş

Koronavirüs laboratuvardan mı çıktı? Dünya bu iddiaları konuşuyor: Yüzde 75'i ölmüş

Sahnede özür diledi: Helalleşmek istiyorum

Sahnede özür diledi: Helalleşmek istiyorum

'Adaylığı istiyorum' dedi, Erdoğan talimat verdi

'Adaylığı istiyorum' dedi, Erdoğan talimat verdi

Yer: İstanbul! 17 yaşındaki genç kız yardım çığlığı attı, sokak ayağa kalktı

Yer: İstanbul! 17 yaşındaki genç kız yardım çığlığı attı, sokak ayağa kalktı

Organize suç örgütü lideri Alaattin İlyas Saral, havalimanında yakalandı

Organize suç örgütü lideri Alaattin İlyas Saral, havalimanında yakalandı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Nedenini araştırıyorlar! Yollar çöktü, binlerce insan tahliye edildi

Nedenini araştırıyorlar! Yollar çöktü, binlerce insan tahliye edildi

Evinizin havasını değiştirecek Chakra ürünlerinde 1 alana 1 hediye ve %50 indirim

Evinizin havasını değiştirecek Chakra ürünlerinde 1 alana 1 hediye ve %50 indirim

Cinsel organına taktığı yüzük yüzünden hastanelik oldu

Cinsel organına taktığı yüzük yüzünden hastanelik oldu

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.