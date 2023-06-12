KURBAN BAYRAM TATİLİ 2023: Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, hangi gün bitiyor? Özel sektör ve kamu çalışanlarına kaç gün?

Kurban Bayramı tatili internette en çok araştırılan konu başlıkları arasında bulunuyor. Müslüman vatandaşların heyecanla beklediği mübarek Kurban Bayramı'nda İslam dininin farzı yerine getirilecek. Yeni Kabine ile ilk toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı tatiline ilişkin müjdeli haberi vermişti. İşte Kurban Bayramı tatili ile ilgili ayrıntılar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edecek.

Kurban Bayramı'nın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Kurban Bayramı tatili ile ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası Kurban Bayramı'na ilişkin açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilerimizin maaşlarını ve ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalarına başlıyor. Kurban Bayramı ile ilgili turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bayramı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Vatandaşlarımız hafta sonu ile birlikte 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır."

Buna göre 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü çalışanlar idari izinli sayılacak.

KURBAN BAYRAM TATİLİ ÖZEL SEKTÖR İÇİN 9 GÜN MÜ?

İdari izin veya diğer bir adıyla idari tatilden 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurları yararlanabilmektedir. Dolayısıyla idari izin özel sektör çalışanlarını kapsamayacak.

