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Kurban Bayramı 1. günü ne zaman, ayın kaçında? 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

30.05.2023 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 Kurban Bayramı tarihleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Haziran ayına sayılı günler kala Kurban Bayramı 1. günü ne zaman, ayın kaçında? 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Bayram tatilini değerlendirip plan yapmak isteyenler bayram tatilinin kaç olduğunu öğrenmek istiyorlar. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

Kurban Bayramı 1. günü ne zaman, ayın kaçında? 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı takvimine dair araştırmalar yoğunlaştı. Kurban Bayramı, Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dini bir bayramdır. Kurban Bayramını tatile çevirmek isteyenler için büyük bir fırsat olacak. Peki, Kurban Bayramı 1. günü ne zaman, ayın kaçında? 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte tüm detaylar...

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KURBAN BAYRAMI 1. GÜNÜ NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA?

2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak. Dört gün sürecek olan Kurban Bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

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2023 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

Kurban Bayramı arife günü 27 Haziran Salı

28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. gün

29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı 2. gün

30 Temmuz 2023 Cuma: Kurban Bayramı 3. gün

1 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. gün

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