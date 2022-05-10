KURBAN BAYRAMI 2022! Kurban Bayramına kaç gün kaldı? Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda?

2022 Kurban Bayramı tarihleri araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda kutlanacak? gibi sorular soruyor. Dini bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'ndan sonra geliyor. Ramazan Bayramı'nın geçmesinin ardından Kurban Bayramı tarihi de sorgulanıyor. İşte Kurban Bayramı tarihi ilgili bilgiler...

2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.

Kurban Bayramı arifesi: 8 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı birinci günü Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı tatili arefe gününün yarım gün olması sebebiyle 4,5 gün olarak kabul edilmiştir. Bu sene bayramın ilk iki günü hafta sonuna denk geliyor.

2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

8 TEMMUZ CUMA AREFE

9 TEMMUZ CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI 1. GÜN

10 TEMMUZ PAZAR KURBAN BAYRAMI 2. GÜN

11 TEMMUZ PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI 3. GÜN

12 TEMMUR SALI KURBAN BAYRAMI 4. GÜN

30 TEMMUZ CUMARTESİ HİCRİ YILBAŞI

8 AĞUSTOS PAZARTESİ AŞURE GÜNÜ

7 EKİM CUMA MEVLİD KANDİLİ

