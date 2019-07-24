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Kurban bayramı 9 gün tatil olacak mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 15:36 | Son Güncelleme

Kurban bayramı yaklaşıyor. Tatil planı yapanlar Kurban bayramının kaç gün olacağını merak ediyorlar. Normalde 4 gün olan Kurban bayramı tatili denk geldiği günlere göre 9 güne uzatılabiliyor. Peki 2019 Kurban Bayramı tatili hangi günlere denk geliyor ve 9 gün tatil olacak mı?

Kurban bayramı 9 gün tatil olacak mı?

Kurban Bayramı, dini bir vazifenin yerine getirilmesinin yanında resmi tatil olduğu için çalışanlar için de bir dinlenme fırsatıdır. Tabii tatilciler için Kurban Bayramı'nın özellikle hafta içine denk gelmesi önemlidir çünkü zaten tatil olan hafta sonuna gelen günler yanmış olur. Peki bu sene Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor ve kaç gün tatil yapılabilecek. Kurban bayramında 9 gün tatil yapılabilecek mi?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2019 takvimine göre bu sene Kurban Bayramı Ağustos’un ikinci haftasına denk geliyor:

Arefe Günü = 10 Ağustos 2019 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün = 11 Ağustos 2019 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün = 12 Ağustos 2019 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün = 13 Ağustos 2019 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün = 14 Ağustos 2019 Çarşamba

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Bu sene Kurban bayramının ilk günü Pazar gününe denk geliyor yani bayramın bitişi ile bir sonraki hafta sonunun başlangıcı arasında 2 gün bulunuyor. Tatilin 9 güne çıkabilmesi için 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma günlerinin tatil edilmesi gerekiyor. Henüz bu önde resmi bir açıklama yapılmış değil.

Henüz bir resmi açıklama olmasa da hükümete tatil talepleri iletiliyor. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını beklediklerini ve bu konudaki kararın bir an önce açıklanmasının sektör açısından olumlu olacağını bildirdi.

9 GÜN OLMASIN!

Çalışanlar 9 günlük tatilin hayalini kursa da bazı sektörler tatili işlerini olmusuz etkilediğinden yakınıyorlar. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği'nden ise dikkat çeken bir yorum geldi. Turizmin sadece deniz ve kumdan ibaret olmayıp ülkedeki bütün üretici ve ihracatçıların da düşünülmesi gerektiğini söyleyen TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, tatil süresinin 9 gün olmasına karşı olduklarını belirtti.

2019’da GERİYE KALAN RESMİ TATİLLER

Önümüzdeki Kurban bayramı dışında çalışanların tatil yapabileceği veya çalışıyorlarsa mesai ücreti alabilecekleri tatil günleri şunlar:

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

30 Ağustos Zafer Bayramı; 1922 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında kazanılan Büyük Taarruzu kutlamak için her sene tertiplenen resmi ve ulusal bir bayramdır. 2019 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı Cuma gününe denk geliyor. Bu ise hafta sonu tatili ile birlikte 3 günlük tatil hakkı sağlıyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Bu sene, 29 Ekim 2019'da cumhuriyetin ilanının 96. yılını ülkemizin her yerinde coşkuyla kutlayacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 2019 yılında Salı gününe denk geliyor. Eğer 28 Ekim Pazartesi günü yarım gün izin alırsanız hafta sonu ile birlikte 4 günlük bir tatil planı yapma imkanınız ortaya çıkar.

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