Kurban Bayramı arifesinde İdlib'e saldırılar sürüyor

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere Kurban Bayramı arifesinde düzenlediği hava saldırılarında, 2 sivil yaşamını yitirdi, 11 sivil yaralandı.

Rejim ve destekçileri, Han Şeyhun ilçesi, Temaniye beldesi, Habit, Sukeyk, Kefersecne, Muka Medaya ve Ermanaya köylerine, Hama'nın kuzey kırsalında Kefer Zita, Latamine ilçelerine bayram arifesinde kara ve hava saldırılarını artırdı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi ile Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rus savaş uçaklarının bombardımanında İdlib'in Han Şeyhun ilçesinde bir, Esed rejiminin Muka köyündeki saldırısında bir olmak üzere toplam 2 sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda 11 sivil yaralandı.

Sivil Savunma ekipleri, enkaz altında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi olarak biliniyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.