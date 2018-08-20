 Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyareti

İbrahim EMÜL OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE Valisi Ömer Faruk Coşkun ve protokol üyeleri, Kurban Bayramı arifesinde şehitlikleri ziyaret etti.
Belediye Asri Mezarlığı'ndaki şehitlik ziyaretine Vali Coşkun'un yanı sıra Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutan Vekili Piyade Yarbay Mustafa Aslan, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Hacı Ali Büber, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz, kamu kurumların ve siyasi partilerin temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.
Büyük Camii Müezzini Mustafa Adıgüzel tarafından okunan Kuran-ı Kerim'in ardından İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu şehitler için dua etti. Daha sonra Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Vali Coşkun, şehit ailelerine başsağlığı dileklerini iletip, Kurban Bayramlarını kutladı.
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