HABER

 Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 17:54 | Son Güncelleme

  OSMANİYE Valisi Ömer Faruk Coşkun ve protokol üyeleri, Kurban Bayramı arifesinde şehitlikleri ziyaret etti.

İbrahim EMÜL OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE Valisi Ömer Faruk Coşkun ve protokol üyeleri, Kurban Bayramı arifesinde şehitlikleri ziyaret etti.

Belediye Asri Mezarlığı'ndaki şehitlik ziyaretine Vali Coşkun'un yanı sıra Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutan Vekili Piyade Yarbay Mustafa Aslan, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Hacı Ali Büber, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz, kamu kurumların ve siyasi partilerin temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Büyük Camii Müezzini Mustafa Adıgüzel tarafından okunan Kuran-ı Kerim'in ardından İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu şehitler için dua etti. Daha sonra Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Vali Coşkun, şehit ailelerine başsağlığı dileklerini iletip, Kurban Bayramlarını kutladı.

PARTNERDünyanın en tembel insanıyla tanıştınız mı?Dünyanın en tembel insanıyla tanıştınız mı?
Bakan Soylu Sarıyer'de huzurevi sakinleriyle bayramlaştıBakan Soylu Sarıyer'de huzurevi sakinleriyle bayramlaştı
Bakan Soylu, huzurevi sakinleriyle bayramlaştıBakan Soylu, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum

AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum

Defne Samyeli'nin foyası ortaya çıktı

Defne Samyeli'nin foyası ortaya çıktı

Son dakika! Merkez Bankası'ndan Katar ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama

Son dakika! Merkez Bankası'ndan Katar ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye ABD'nin hukuksuz kararını DTÖ'ye şikayet etti

Türkiye ABD'nin hukuksuz kararını DTÖ'ye şikayet etti

Ankara'daki saldırıyla ilgili gözaltı

Ankara'daki saldırıyla ilgili gözaltı

Acı bilanço! Yollar kan gölüne döndü!

Acı bilanço! Yollar kan gölüne döndü!

İstanbul'da korkutan yangın!

İstanbul'da korkutan yangın!

Uşak’ta feci kaza: 9 yaralı

Uşak’ta feci kaza: 9 yaralı

Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özel feci şekilde can verdi

Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özel feci şekilde can verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.