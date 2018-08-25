HABER

Kurban Bayramı balık satışlarını düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 17:13 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, balık satışı yapan esnaf, Kurban Bayramı nedeniyle işlerinin düştüğünü söyledi.

Kurban Bayramı balık satışlarını düşürdü

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, balık satışı yapan esnaf, Kurban Bayramı nedeniyle işlerinin düştüğünü söyledi.
Sivas Caddesi girişinde bulunan balıkçı esnafının Kurban Bayramı nedeniyle satışları düştü. Balıkçı Remzi Yılmaz, "Kurban Bayramı nedeniyle balık satışımız olmuyor. 1-2 hafta sonra işlerimiz tekrardan hareketlenmeye başlar. Zaten şu an balık fiyatları mevsiminden dolayı yüksek. 1 Eylül itibariyle fiyatlar düşecektir. Hem o zaman taze balık geleceği için vatandaşlarımız ucuza yiyecektir" dedi.
Balıkçı esnafı Çetin Çolak da satışlardan memnun olmadıklarını belirterek, "Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlar balık yemiyor. Aradan biraz zaman geçtikten sonra yeniden vatandaşlarımız balığı tercih edecektir" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Kurban Bayramı balık satışlarını düşürdüKurban Bayramı balık satışlarını düşürdüKurban Bayramı balık satışlarını düşürdüKurban Bayramı balık satışlarını düşürdü

PARTNERBayram yemeğiBayram yemeği
Saklıkent Kanyonu'na bayram boyunca ilgi yoğun olduSaklıkent Kanyonu'na bayram boyunca ilgi yoğun oldu
Muğla'daki tatilciler dönüş yolundaMuğla'daki tatilciler dönüş yolunda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

Trump talimat verdi, ABD sonunda bunu da yaptı!

Trump talimat verdi, ABD sonunda bunu da yaptı!

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

F.Bahçe'den yılın transferi!

F.Bahçe'den yılın transferi!

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Türk Tarık' ile ilgili çok çarpıcı detay!

'Türk Tarık' ile ilgili çok çarpıcı detay!

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Yılmaz A, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yakalandı!

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Yılmaz A, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yakalandı!

Bayramın birinci günü Rize'de denize giren kurbanlık dana Trabzon sahilinde bulundu!

Bayramın birinci günü Rize'de denize giren kurbanlık dana Trabzon sahilinde bulundu!

Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

Beyoğlu'nda kan donduran olay! Travestinin boğazını kestiler

Beyoğlu'nda kan donduran olay! Travestinin boğazını kestiler

Cumartesi Annelerinin 700'üncü hafta eylemine polis müdahalesi!

Cumartesi Annelerinin 700'üncü hafta eylemine polis müdahalesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.