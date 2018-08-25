Kurban Bayramı balık satışlarını düşürdü

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, balık satışı yapan esnaf, Kurban Bayramı nedeniyle işlerinin düştüğünü söyledi.

Sivas Caddesi girişinde bulunan balıkçı esnafının Kurban Bayramı nedeniyle satışları düştü. Balıkçı Remzi Yılmaz, "Kurban Bayramı nedeniyle balık satışımız olmuyor. 1-2 hafta sonra işlerimiz tekrardan hareketlenmeye başlar. Zaten şu an balık fiyatları mevsiminden dolayı yüksek. 1 Eylül itibariyle fiyatlar düşecektir. Hem o zaman taze balık geleceği için vatandaşlarımız ucuza yiyecektir" dedi.

Balıkçı esnafı Çetin Çolak da satışlardan memnun olmadıklarını belirterek, "Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlar balık yemiyor. Aradan biraz zaman geçtikten sonra yeniden vatandaşlarımız balığı tercih edecektir" ifadelerini kullandı.

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