Kurban bayramı bu yıl ne zaman? 2021 yılı Kurban bayramı tarihi belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı'nın bu yıl hangi tarihe denk geldiği açıklandı. Yaz mevsimine gelen Kurban Bayramı'nda adaklarını adayan İslam alemli dinin gereklerini gerçekleştirecek. Peki, 2021 Kurban Bayramı ne zaman? İşte, Kurban Bayramı tarihi...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler ve bayramlar takvimi yayınlanan 2021 Kurban Bayramı tarihleri şöyle

Kurban Bayramı arife günü 19 Temmuz 2021 Pazartesi

Kurban Bayramı 1. günü 20 Temmuz 2021 Salı

Kurban Bayramı 3. günü 23 Temmuz 2021 Cuma

