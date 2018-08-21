Kurban Bayramı coşkusu

Kurban Bayramı dolayısıyla Bursa, Bilecik ve Çanakkale'de vatandaşlar camileri doldurdu.
Bayram namazı öncesinde vatandaşlar, Ulu Cami, Emir Sultan Camisi, Murat Hüdaverdigar ve Yeşil Cami gibi tarihi camiler ile açılıp kapanan kubbeye sahip Safa Camisi başta olmak üzere kentteki camilere akın etti.
Camilere sığmayan cemaatin bir kısmı bayram namazını dışarıda kıldı. Namaz sonrası yapılan duanın ardından vatandaşlar birbiriyle bayramlaştı.
- Bilecik
Bilecik'te de bayram namazı öncesinde vatandaşlar, Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesindeki Orhan Gazi Cami, Kayıboyu Cami ve Şerifpaşa Camisi gibi camileri doldurdu.
Bilecik'in tek 4 minareli camisi olan Kayıboyu Camisi'nde namaz kılınmasının ardından herkes birbirleriyle bayramlaştı.
Cami çıkışında Belediye Başkanı Nihat Can, cemaate şeker ve gül suyu ikram etti.
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- Kütahya
Kütahya'da kılınan Kurban Bayramı namazında camiler doldu taştı.
Kılınan namazın ardından kent protokolü ile vatandaşlar kentin tarihi camilerinden Ulu Cami'de bayramlaştı.
Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'na sağlık ve sıhhat içerisinde ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Bayramların birlik içerisinde geçirilmesinin önemli olduğunu dile getiren Nayir, "Bayramlar, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dostluğumuzu ve akrabalığımızı yeniden hatırladığımız ender günlerimizdendir. Kütahya'mızda da mutlu ve huzurlu bir hava içerisinde bu bayramımızı idrak ediyoruz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Bu arada, Kütahya Belediyesi de namaz sonrası vatandaşlara çay ve simit ikramında bulundu.
- Çanakkale
Çanakkale'de ise cemaati en kalabalık camilerden biri olan Eceabat Şehitler Camisi'ni sabah namazından itibaren dolduran vatandaşlar bayram vaazını dinledi.
Daha sonra bayram namazı kılındı, ardından cemaat cami içinde birbiriyle bayramlaştı.
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