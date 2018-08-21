Kurban Bayramı coşkusu

Kurban Bayramı dolayısıyla Bursa, Bilecik ve Çanakkale'de vatandaşlar camileri doldurdu.

Bayram namazı öncesinde vatandaşlar, Ulu Cami, Emir Sultan Camisi, Murat Hüdaverdigar ve Yeşil Cami gibi tarihi camiler ile açılıp kapanan kubbeye sahip Safa Camisi başta olmak üzere kentteki camilere akın etti.

Camilere sığmayan cemaatin bir kısmı bayram namazını dışarıda kıldı. Namaz sonrası yapılan duanın ardından vatandaşlar birbiriyle bayramlaştı.

- Bilecik

Bilecik'te de bayram namazı öncesinde vatandaşlar, Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesindeki Orhan Gazi Cami, Kayıboyu Cami ve Şerifpaşa Camisi gibi camileri doldurdu.

Bilecik'in tek 4 minareli camisi olan Kayıboyu Camisi'nde namaz kılınmasının ardından herkes birbirleriyle bayramlaştı.

Cami çıkışında Belediye Başkanı Nihat Can, cemaate şeker ve gül suyu ikram etti.

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- Kütahya

Kütahya'da kılınan Kurban Bayramı namazında camiler doldu taştı.

Kılınan namazın ardından kent protokolü ile vatandaşlar kentin tarihi camilerinden Ulu Cami'de bayramlaştı.

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'na sağlık ve sıhhat içerisinde ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.