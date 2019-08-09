Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde uygulanan sokağa çıkma yasağı ve çeşitli kısıtlamaların, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hafifletileceği bildirildi.

NDTV kanalındaki habere göre, Cammu Keşmir Valisi Satyapal Malik, Kurban Bayramı dolayısıyla kısıtlamaların yumuşatılacağına dair güvence verdi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde pazar gününden bu yana çok geniş güvenlik önlemleri alındı.

Bölgede olası şiddet olaylarını engellemek için son birkaç günde aralarında eski eyalet başbakanlarının ve aktivistlerin de bulunduğu en az 500 kişinin, güvenlik güçlerince gözaltına alındığı belirtilmişti.

Binlerce kişinin evlerinden dahi çıkmasına izin verilmeyen, dükkanların, hatta kliniklerin bile kapalı tutulduğu bölgede, internet ve tüm iletişim araçları da hizmet dışı bulunuyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dün Cammu Keşmir'de durumun kademeli olarak normale döneceğini açıklamıştı.

- 20 bin kişi bölgeyi terk etti

Pakistan ve Hindistan sınırındaki Kontrol Hattı'nda yaşayan binlerce kişi, iki ülke arasında çatışma ihtimali sebebiyle güvenli yerlere göç etti.