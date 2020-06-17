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Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar ve ne zaman verilecek 2020?

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 16:40 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı yaklaştıkça emekli ikramiyesinin ne zaman verileceği merak konusu oldu. Türkiye’de yaklaşık 13 milyon emekli “2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi veriliş tarihi nedir? 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için kaç lira verilecek, erken verilecek mi?” sorularının cevabını aramaya başladı.

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar ve ne zaman verilecek 2020?

Türkiye’de 13 milyon emeklinin şu sıralar merak ettiği konuların başında bu yıl Kurban Bayram’ında verilecek olan emekli ikramiyesinin ne zaman verileceği konusu var. 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi veriliş tarihi nedir? 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için kaç lira verilecek? Emekli ikramiyesinin tutarı nedir? Tüm soruların cevabı haberimizde…

2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi tarihi nedir?
Bu yıl Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri bayramdan hemen önce verilecek. 31 Temmuz’da Kurban Bayramı başlayacak ve emeklilere 27 – 30 Temmuz arasında ikramiyeleri verilecek. Bayram haftasının ilk Pazartesi günü başlayacak olan ikramiye verme işlemi aynı hafta içinde Perşembe günü mesai bitiminde son bulacak.

2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi erken verilecek mi?
Her yıl düzenli olarak dini bayramlarda yani hem Ramazan hem de Kurban Bayramı’nda verilen emekli ikramiyesi bayram yaklaştığı için bu sıralar konuşulmaya başlandı. Pandemi dolayısıyla bu yıl erken dağıtılan Ramazan Bayramı emekli ikramiyesinin ardından, emekliler “Kurban Bayramı emekli ikramiyesi erken verilecek mi?” diye düşünmeye başladı.

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi nereden çekilecek?
27 – 30 Temmuz tarihleri arasında verileceği düşünülen Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hesaplara yatacak, banka şubelerinden alınmayacak. Mayıs'taki Ramazan Bayramı'nın ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da verilmişti. Kurban Bayramı ise 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor.

Pandemiden dolayı bayram ikramiyesi erken yatar mı?
Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.

Emekli ikramiye tutarı ne kadar?
Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak.

Emekli bayram ikramiyelerinden kimler yararlanır?
– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
– Şampiyon sporcular,
– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
– Ölüm aylığı alanlar
– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
– Geçici köy korucuları
– Şehit yakınları ve gaziler
– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.
– Şeref aylığı alanlar


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