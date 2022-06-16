Kurban bayramı emekli ikramiyesinin ne kadar olacağı ve ne zaman, hangi gün hesaplara yatırılacağı merak edildi. Yılda yalnızca iki kez yatırılan ücretlerin ilki Ramazan Bayramı öncesi hesaplara yatırılmıştı. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL? Detaylar haberimizde...

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağıyla ilgili araştırmalar internet üzerinden hız kazanıyor. Binlerce vatandaşın bayram öncesi ihtiyaçlarını karşılaşacak olan bayram ikramiyelerinin bayram hemen önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

9 Temmuz Cumartesi günü bayramın birinci günü olması nedeniyle, ikramiyelerin Temmuz'un ilk haftasında hesaplarda olacağı düşünülüyor.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılmasını bekleyen binlerce kişi, bir yandan da ikramiyelerin ne kadar yatacağını araştırıyor.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda 1100 TL olarak yatırılan bayram ikramiyelerinin, Kurban Bayramı'nda da aynı rakam olarak hesaplara yatırılacağı düşünülüyor.

Bayram ikramiyeleriyle ilgili bir gelişme yaşandıkça haberimizden takip edebilirsiniz.



