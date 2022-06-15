Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek, hangi gün 2022? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, bu sene kaç TL yatacak?

Kurban bayramı emekli ikramiyesinin ne kadar olacağı ve ne zaman, hangi gün hesaplara yatırılacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Senede sadece iki kez yatırılan ücretlerin ilki Ramazan Bayramı öncesi yatmıştı. 'Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, bu sene kaç TL yatacak?' sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK, HANGİ GÜN 2022?

Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağıyla ilgili araştırmalar internet üzerinden hız kazanıyor. Binlerce vatandaşın bayram öncesi ihtiyaçlarını karşılaşacak olan bayram ikramiyelerinin bayram hemen önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

9 Temmuz Cumartesi günü bayramın birinci günü olması nedeniyle, ikramiyelerin Temmuz'un ilk haftasında hesaplarda olacağı düşünülüyor.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR, BU SENE KAÇ TL?

Bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılmasını bekleyen binlerce kişi, bir yandan da ikramiyelerin ne kadar yatacağını araştırıyor.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda 1100 TL olarak yatırılan bayram ikramiyelerinin, Kurban Bayramı'nda da aynı rakam olarak hesaplara yatırılacağı düşünülüyor.

Bayram ikramiyeleriyle ilgili bir gelişme yaşandıkça haberimizden takip edebilirsiniz.



