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Kurban Bayramı hutbesi (2020)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2020 08:50 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan ve 2020 yılı Kurban Bayramı namazında ülke genelindeki 90 bin camide okunacak olan "Kurban Bayramı: Takva Yolculuğu" konulu hutbe yayınlandı. İşte Kurban Bayramı namazında okunacak hutbe..

Kurban Bayramı hutbesi (2020)

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan ve 2020 yılı Kurban Bayramı hutbesi yayınlandı. Diyanet'in yayınladığı saatlerde bayram namazı kılacak olan kişiler, aşağıda paylaştığımız 31 Temmuz bayram namazı hutbesini dinleyecek.
namazındaKurban Bayramı namazında 90 bin camide okunacak "Kurban Bayramı: Takva Yolculuğu" konulu hutbe yayınlandı. İşte Kurban Bayramı namazında okunacak hutbe..

Kurban Bayramı hutbesi (2020)

اِنَّٓا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَۜ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْۜ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ.

وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا.

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum Kevser suresinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Şüphesiz biz sana bitip tükenmez nimetler verdik. O halde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes! Doğrusu sana kin tutan, soyu kesik olanın ta kendisidir.”[1]

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz (s.a.s), şöyle buyurmaktadır: “Bugün ilk işimiz, bayram namazı kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur.”[2]

Aziz Müminler!

Bugün imanımızı pekiştiren, yüreklerimizi buluşturan, şükrümüzü artıran Kurban Bayramı. Bugün kurban ibadetinin eda edildiği, dua ve gayretin takva ve teslimiyetle güçlendiği gün. Bizleri bu müstesna güne kavuşturan Cenâb-ı Hakk’a sonsuz hamd ü senalar olsun. Bayramları barış ve sevinç günleri ilan eden Sevgili Peygamberimize salat ve selam olsun.

Kıymetli Müslümanlar!

Bütün ibadetlerimizin olduğu gibi, kurbanlarımızın da en önemli gayesi Rabbimize kulluğumuzu, tazim ve muhabbetimizi sunmaktır. Takva şuuruna ulaşarak Rabbimizin razı olduğu kullar zümresine ilhak olmaktır. İnşallah bu bilinçle kurbanlarımızı keseceğiz. Hz. İbrahim’in sözüne sadık oluşunu, Hz. İsmail’in Rabbine teslim oluşunu kendimize örnek edineceğiz.

Değerli Müminler!

Bu bayram, temizlik konusunda her zamankinden daha fazla duyarlı olmaya ihtiyacımız var. Peygamberimizin “Temizlik imanın yarısıdır.”[3] hadis-i şerifini hatırlamaya, mümine yakışır bir hassasiyetle hareket etmeye ihtiyacımız var. Korona salgınıyla mücadele ettiğimiz şu günlerde, tedbirlere uymaya, samimiyetle ibadet ederken kendimizi ve çevremizi korumaya mecburuz.

Kardeşlerim!

Kurbanlarımız bize emanettir. Onları incitmeyelim. Şefkatli ve özenli davranalım.
Bayramlar sevinç günleridir. Komşularımızı, akrabalarımızı, hasta, yaşlı ve yalnız kardeşlerimizi bu sevince ortak edelim. Mübarek günlerde dargınlıklara ve küskünlüklere son verelim. Bayramın huzurunu hep birlikte yaşayalım. Ancak hastalıkların yayılmasına sebep olarak bu kıymetli günleri hüzne çevirmeyelim. Maske ve güvenli mesafe kuralına riayet edelim. Bayram günlerinde ve salgın süresince tokalaşmaya, kucaklaşmaya ve musafahaya ara verelim. Ayrıca Arefe günü sabah namazıyla başladığımız ve bayramın dördüncü günü ikindi namazıyla birlikte tamamlayacağımız teşrik tekbirlerini unutmayalım.

Kıymetli Müminler!

Hutbemi bitirirken sizleri bayram süresince kurban kesiminde, ziyaretleşmede, bilhassa trafikte anlayışlı ve sabırlı olmaya davet ediyorum. Yüce Rabbimiz, bizleri her türlü kaza ve beladan muhafaza buyursun. Salgın hastalıklardan, savaş ve acılardan halâs eylesin. Nice bereketli bayramlarda buluştursun. Allah’ın selamı, rahmeti, ikram ve inayeti üzerimize olsun! Bayramımız mübarek olsun!

[1] Kevser, 108/1-3.

[2] Buhârî, Îdeyn, 3.

[3] Tirmizî, Deavât, 86.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

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