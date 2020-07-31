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Kurban Bayramı ibadetleri nelerdir? Kurban Bayramı'nda okunacak dualar hangileri? İhlas Suresi hatmi, tövbe ve istiğfar etmek…

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2020 07:51 | Son Güncelleme

Müslüman aleminin sevinçle karşıladığı kurban bayramında ibadet etmek isteyen vatandaşlar, Kurban Bayramı'nda yapılacak ibadetler ve okunacak dualar nelerdir araştırması yapmaya başladı. Din adamlarından Kurban Bayramı'nda okunması için bazı dualar tavsiye ediliyor. Bunlardan birisi de ihlas suresi hatmi yapmak... Kurban Bayramı'nda 1000 tane ihlas suresi okuyarak dini görevlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımız için; Kurban Bayramı'nda okunacak duaları ve ibadetleri hazırladık..

Kurban Bayramı ibadetleri nelerdir? Kurban Bayramı'nda okunacak dualar hangileri? İhlas Suresi hatmi, tövbe ve istiğfar etmek…

Kurban Bayramı'nın başlamasıyla birlikte 4 gün boyunca ibadet etmek isteyen kişiler, Kurban Bayramı'nda okunacak duları araştırmaya başladı. Kurban Bayramı'nda müslüman vatandaşlar dilerse; kurban ibadetini yerine getirebilir, 1000 tane ihlas suresi okuyabilir ya da istiğfar edebilir... Kurban Bayramı ibadetleri oldukça çok olduğu için hepsini listeleyemedik.. Peki bu yıl Kurban Bayramı'nda hangi dualar okumak sevaptır? Kurban Bayramı'nda hangi dualar okunur? Bu sabah namazından sonra Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirleri getirmek vaciptir. Kurban Bayramı ibadetleri nelerdir?

KURBAN BAYRAMI İBADETLERİ NELERDİR?

4 gün sürecek Kurban Bayramı'nda hangi ibadetlerin yapılacağı merak konusu oldu. Kurban Bayramı'nda okunacak dualar ve ibadetler araştırıldığı için mynet ekibi olarak sizlere Kurban Bayramı ibadetlerini hazırladık.

KURBAN BAYRAMI'NDA KURBAN KESMENİN FAZİLETİ

Durumu olan herkese vacip olan bu ibadet, Kurban Bayramı'nın sebebidir.

KURBAN BAYRAMI'NDA İHLAS SURESİ HATMI YAPMANIN FAZİLETİ

Kurban Bayramı boyunca 1000 kez ihlas suresi hatmi yapıldığında bu Kurban Bayramı'nda alacağınız faziletler artacaktır.

KURBAN BAYRAMI'NDA NAMAZ KILMANIN FAZİLETİ

Kurban Bayramı faziletlerini artıran ibadetlerden birisi de sabah Kurban Bayramı namazına gitmektir. Bayram namazı dışında kaza ve nafile namazlar kılmak da son derece önemlidir.

KURBAN BAYRAMI'NDA TEŞRİK TEKBİRİ GETİRMENİN FAZİLETİ

Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri getirmek, Kurban Bayramı ibadetleöri arasında oldukça önemlidir. Bu sabah namazından sonra Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirleri getirmek vaciptir.

KURBAN BAYRAMI'NDA TÖVBE İSTİĞFAR ETMENİN FAZİLETİ

Kurban Bayramı ibadetlerinden birisi de tövbe istiğfar etmek ve günahlardan kurtulmak için af dileyerek ibadet etmektir. Kurban Bayramı boyunca Cenab-ı Hak'tan günahlar için af dilemek, günahlardan tövbe etmek ve istiğfar etmek önemlidir.

KURBAN BAYRAMI'NDA FAKİR FUKARAYA YARDIM ETMENİN FAZİLETİ

Kurban etini ihtiyaç sahiplerine pay etmek de bu bayramın önemli amaçlarından biridir.

BAYRAM DUASI

اعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رَبِِّ الْعَالَم۪ينَ ﴿﴾ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّق۪ينَ ﴿﴾ وَلََ عُدْوَانَ إِلََّ عَلَي الظَّالِم۪ينَ ﴿﴾
هَّ ألَْحَمْدُ لِِلَ وَالصَّه لٰة وَالسَّ ه لٰمُ هُمَّ رَبَّنَا يَا رَبَّنَا
هَّ عَهلى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَ ه ألِه۪ وَصَحْبِه۪۪ٓ أجَْمَع۪ينَ ﴿﴾ ألَل
تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أنَْتَ السَّم۪يعُ الْعَل۪يمُ ﴿﴾

Ey rahmeti ile bütün varlığı, bütün kâinatı kuşatan Rahman ve Rahim olan Allah'ım
Şu mübarek Bayram sabahında huzuruna geldik. Lâyıkı veçhile kul olamayışımızın mahcubiyeti içinde divanına durduk. Şükrümüzü hakkıyla eda edemeyişimizin bilinci içindeyiz. Bizi huzuruna kabul buyur, dua ve niyazlarımızı kabul eyle Allah'ım!

Ya Rabbi!

Kıldığımız namazları, "Kurban Bayramı günlerinde senin katında en sevimli amelimiz olan kurbanlarımızı", okuduğumuz Kur'anları, indirdiğimiz hatm-i şerifleri, yaptığımız zikirleri, tesbihatı, dua ve niyazları, va'z-u nasihatleri, hasılı bütün ibadet ve taatlerimizi, hayır ve hasenatımızı, şu Bayram günü hürmetine en güzel şekliyle kabul eyle Allah'ım!

Bu mübarek bayram sabahında, yürekten itiraflarımız ve samimi tövbelerimizle sonsuz rahmet ve mağfiretine iltica ediyoruz. Bizi gönüllere şifa, dertlere deva, huzur ve barış kaynağı olan Kur'an'la buluştur Allah'ım!

Bize bahşeylediğin en büyük sermaye olan ömrümüzü rızana uygun geçirmeyi nasip eyle Allah'ım! Bizleri Sana layık bir kul, Habibine layık bir ümmet eyle.

Onları cennetinle ve cemalinle müşerref eyle! Ailelerine sabır ve metanet ihsan eyle! Dinimizin, devletimizin, milletimizin bekasını sarsacak her türlü dâhili ve harici belalardan, sıkıntılardan, musibetlerden, kederlerden ve terörden bizleri muhafaza eyle!

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUALAR

Kurban kesileceği yere eziyet verilmeden götürülür. Hayvanın yüzü ve ayakları kıbleye gelecek şekilde sol tarafı üzerine yatırılır. Sağ arka ayağı serbest bırakılarak, diğer üçü bağlanır ve kıbleye karşı durulur ve üç defa "Bismillahi Allahü ekber" denildikten sonra şu âyetler kurban sahibi veya vekili tarafından okunur:

"De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim." (En'âm, 6/162-163)

"Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim." (En'âm, 6/79)

Bu ayetlerden sonra,

"Allahü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe İllâllahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd şeklinde tekbir getirillir ve Bismillahi Allahü Ekber" denilerek hazırlanan keskin bıçak hayvanın boynuna çalınır. Damar ve borular tamamen kesilerek kan iyice akıtılır.

Hayvan böylece kesildikten sonra tamamen canı çıkıncaya kadar beklenir. Sonra kafası tamamen kesilir. Ve usûlüne uygun olarak hayvanın derisi yüzülür. Karnı açılır, iç organlar çıkarılır ve gövde ve etler parçalanır.

Hayvan tamamen ölmeden kafa ve ayaklarını koparmak, derisini yüzmeğe kalkmak, kıbleden çevirmek veya hayvana azab vermek mekruhtur. Kurbanın, sahibi tarafından kesilmesi menduptur. Başkasına da kestirilebilir.

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