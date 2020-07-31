Kurban Bayramı ibadetleri nelerdir? Kurban Bayramı'nda okunacak dualar hangileri? İhlas Suresi hatmi, tövbe ve istiğfar etmek…

Kurban Bayramı'nın başlamasıyla birlikte 4 gün boyunca ibadet etmek isteyen kişiler, Kurban Bayramı'nda okunacak duları araştırmaya başladı. Kurban Bayramı'nda müslüman vatandaşlar dilerse; kurban ibadetini yerine getirebilir, 1000 tane ihlas suresi okuyabilir ya da istiğfar edebilir... Kurban Bayramı ibadetleri oldukça çok olduğu için hepsini listeleyemedik.. Peki bu yıl Kurban Bayramı'nda hangi dualar okumak sevaptır? Kurban Bayramı'nda hangi dualar okunur? Bu sabah namazından sonra Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirleri getirmek vaciptir. Kurban Bayramı ibadetleri nelerdir? KURBAN BAYRAMI İBADETLERİ NELERDİR? 4 gün sürecek Kurban Bayramı'nda hangi ibadetlerin yapılacağı merak konusu oldu. Kurban Bayramı'nda okunacak dualar ve ibadetler araştırıldığı için mynet ekibi olarak sizlere Kurban Bayramı ibadetlerini hazırladık. KURBAN BAYRAMI'NDA KURBAN KESMENİN FAZİLETİ Durumu olan herkese vacip olan bu ibadet, Kurban Bayramı'nın sebebidir. KURBAN BAYRAMI'NDA İHLAS SURESİ HATMI YAPMANIN FAZİLETİ Kurban Bayramı boyunca 1000 kez ihlas suresi hatmi yapıldığında bu Kurban Bayramı'nda alacağınız faziletler artacaktır.

KURBAN BAYRAMI'NDA NAMAZ KILMANIN FAZİLETİ Kurban Bayramı faziletlerini artıran ibadetlerden birisi de sabah Kurban Bayramı namazına gitmektir. Bayram namazı dışında kaza ve nafile namazlar kılmak da son derece önemlidir. KURBAN BAYRAMI'NDA TEŞRİK TEKBİRİ GETİRMENİN FAZİLETİ Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri getirmek, Kurban Bayramı ibadetleöri arasında oldukça önemlidir. Bu sabah namazından sonra Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirleri getirmek vaciptir. KURBAN BAYRAMI'NDA TÖVBE İSTİĞFAR ETMENİN FAZİLETİ Kurban Bayramı ibadetlerinden birisi de tövbe istiğfar etmek ve günahlardan kurtulmak için af dileyerek ibadet etmektir. Kurban Bayramı boyunca Cenab-ı Hak'tan günahlar için af dilemek, günahlardan tövbe etmek ve istiğfar etmek önemlidir. KURBAN BAYRAMI'NDA FAKİR FUKARAYA YARDIM ETMENİN FAZİLETİ Kurban etini ihtiyaç sahiplerine pay etmek de bu bayramın önemli amaçlarından biridir. BAYRAM DUASI اعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَبِِّ الْعَالَم۪ينَ ﴿﴾ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّق۪ينَ ﴿﴾ وَلََ عُدْوَانَ إِلََّ عَلَي الظَّالِم۪ينَ ﴿﴾

هَّ ألَْحَمْدُ لِِلَ وَالصَّه لٰة وَالسَّ ه لٰمُ هُمَّ رَبَّنَا يَا رَبَّنَا

هَّ عَهلى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَ ه ألِه۪ وَصَحْبِه۪۪ٓ أجَْمَع۪ينَ ﴿﴾ ألَل

تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أنَْتَ السَّم۪يعُ الْعَل۪يمُ ﴿﴾

Ey rahmeti ile bütün varlığı, bütün kâinatı kuşatan Rahman ve Rahim olan Allah'ım

Şu mübarek Bayram sabahında huzuruna geldik. Lâyıkı veçhile kul olamayışımızın mahcubiyeti içinde divanına durduk. Şükrümüzü hakkıyla eda edemeyişimizin bilinci içindeyiz. Bizi huzuruna kabul buyur, dua ve niyazlarımızı kabul eyle Allah'ım! Ya Rabbi! Kıldığımız namazları, "Kurban Bayramı günlerinde senin katında en sevimli amelimiz olan kurbanlarımızı", okuduğumuz Kur'anları, indirdiğimiz hatm-i şerifleri, yaptığımız zikirleri, tesbihatı, dua ve niyazları, va'z-u nasihatleri, hasılı bütün ibadet ve taatlerimizi, hayır ve hasenatımızı, şu Bayram günü hürmetine en güzel şekliyle kabul eyle Allah'ım! Bu mübarek bayram sabahında, yürekten itiraflarımız ve samimi tövbelerimizle sonsuz rahmet ve mağfiretine iltica ediyoruz. Bizi gönüllere şifa, dertlere deva, huzur ve barış kaynağı olan Kur'an'la buluştur Allah'ım! Bize bahşeylediğin en büyük sermaye olan ömrümüzü rızana uygun geçirmeyi nasip eyle Allah'ım! Bizleri Sana layık bir kul, Habibine layık bir ümmet eyle.