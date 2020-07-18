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Kurban Bayramı için kısıtlama ve yasak kararı var mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay noktayı koydu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2020 08:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Kurban Bayramı için kısıtlama ve yasak kararı var mı?' sorusuna yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yasak kararının olmayacağını ancak bir takım önlemler alınacağını söyledi.

Kurban Bayramı için kısıtlama ve yasak kararı var mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay noktayı koydu

Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, tatil ve seyahat planı yapanlar 'Kurban Bayramı için kısıtlama ve yasak kararı var mı?' sorusuna yanıt arıyor.

KURBAN BAYRAMI'NDA YASAK VEYA KISITLAMA OLACAK MI?

Konuyla ilgili Hürriyet Gazetesi'nden Abdulkadir Selvi'nin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi ya da şehirlerarası seyahatlerin kısıtlanmasının olmayacağını belirterek, bu konunun bir sonraki kabine toplantısında görüşüleceğini açıkladı.

Bayram için birtakım önlemler alınacağını söyleyen Oktay, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine göre kararlar alınacağını belirtti.

ERDOĞAN'DAN KURBAN BAYRAMI AÇIKLAMASI

ERDOGAN KURBAN BAYRAMI ACIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da 'Kurban Bayramı'nda bir kısıtlama olacak mı' sorusuna "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor. Kurban Bayramı'nın özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı. O gün kurbanlar kesilecek, herkes özellikle de birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Şu anda gündemimizde böyle bir durum yok." yanıtını vermişti.


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