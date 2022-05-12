Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri için tarih araştırmaları internet üzerinden yapılmaya başladı. Milyonlarca emekli tarafından araştırılan bayram ikramiyelerinin, Kurban Bayramı'ndan hemen önce yatacağı düşünülüyor. Ramazan Bayramı'nda 1100 liralık bayram ikramiyelerini alan emekliler, Kurban Bayramı'nda emekli ikramiyesinin ne kadar olacağını sorguluyor. Peki, Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?



Bu yılın ilk bayram ikramiyesini Ramazan Bayramı'ndan hemen önce alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci bayram ikramiyesine çevirdi. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak.

İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.

2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor. Diyanet Kurban Bayramı tatili günlerini açıkladı. 4 gün süren Kurban Bayramı'nın tarihleri şunlardır:

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı



