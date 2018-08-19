Kurban Bayramı İstanbul, Ankara ve İzmir'de havalar nasıl olacak? - Meteoroloji güncel hava durumu raporu

İstanbul hava durumuna ilişkin son güncel bilgiler yayımlandı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı, az bulutlu hava hakim olacak. Bölgede, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Hava sıcaklığının İstanbul, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya'da 33, Edirne'de 35, Tekirdağ'da 32, Yalova'da 31 derece olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, bölgenin batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/s) eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda 2 ile 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 31
İstanbul: Az bulutlu 33
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde kuzey kesimleri parçalı bulutlu 35
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 34
Antalya: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimleri parçalı bulutlu 32
Samsun: Parçalı bulutlu 30
Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39
Kurban Bayramı’nın birinci günü ülkenin genelinde güneş görülürken Doğu Karadeniz bölgesinde sıcaklıklarla birlikte gök gürültülü sağanak yağış da bekleniyor. Güneydoğu’da ise sıcaklıklar 30 derecenin de üzerine çıkarak insan sağlığını tehdit eder hale geliyor. İstanbul ve Marmara bölgesinde yer yer bulutlar görünse de bayramın birinci günü aşırı sıcak geçecek.
20 Ağustos Pazertesi Kurban Bayramı arefesi yaşanacak, yurdun kuzeybatı kesimleri haricinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz Bölgesi'nin tamamı, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır dolaylarında sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin birkaç derece yukarısında seyredecek.
Bayramın 1. günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor. Bayramın 1. gününde Doğu Karadeniz bölgesi yine yağışlı olacak ancak Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yağışlar etkisini kaybedecek. Hava sıcaklıkları etkisini göstermeye devam edecek.
Bayramın 2. gününde Ordu, Rize, Giresun, Trabzon arasında yağış bekleniyor. Yurdun geri kalan kısımları güneşli ve sıcak havanın etkisinde olacak. Güney Doğu Anadolu bölgesinde hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkacak.
Bayramın 3. ve 4. gününde de Doğu Karadeniz hariç güneşli havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bayram tatili boyunca en yüksek hava sıcaklıkları, İstanbul'da 30-33, Ankara'da 30-32, İzmir'de 33-35, Bursa ve Antalya'da 32-34, Adana'da 34-36, Samsun'da 29-31, Trabzon'da 27-29, Erzurum'da 26-28, Diyarbakır'da 38-41 derece civarında olacak.
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