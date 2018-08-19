Kurban Bayramı İstanbul, Ankara ve İzmir'de havalar nasıl olacak? - Meteoroloji güncel hava durumu raporu

İstanbul hava durumuna ilişkin son güncel bilgiler yayımlandı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı, az bulutlu hava hakim olacak. Bölgede, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Hava sıcaklığının İstanbul, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya'da 33, Edirne'de 35, Tekirdağ'da 32, Yalova'da 31 derece olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, bölgenin batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/s) eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda 2 ile 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: