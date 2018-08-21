Kurban Bayramı kutlanıyor

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Ali Fuat Atik, kentte görev yapan Mehmetçik ve polislerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Beraberinde AK Parti Milletvekilli Osman Ören, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Hilmi Atabay ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ile Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığını ziyaret eden Atik, burada Tugay Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Fevzi Kenansarı tarafından karşılandı.

Mehmetçik'le bayramlaşan Atik, şehit Mehmetçik'lere rahmet, gazilere şifa diledi.

Atik, güvenlik güçlerinin önemli başarılar elde ettiğini belirterek, "Güvenlik birimlerimiz, ülkemizin güvenliği, devletimizin bölünmez bütünlüğü ve milletimizin birliğini koruma noktasında gece gündüz demeden fedakarca kutlu bir görev yapıyor. Devletimiz ülkeyi terör belasından kurtarmak için azim ve kararlılıkla aralıksız mücadele veriyor. Bu anlamda güvenlik güçlerimiz canla başla görev alıyor. Önemli başarılar elde eden tüm güvenlik kuvvetlerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Milletvekili Ören de mübarek bir günde kahraman Mehmetçik ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Her karışı aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu aziz vatan topraklarında milletimiz ebediyete kadar hür yaşayacaktır. Bu uğurda şehit olan kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum." diye konuştu.

Kurban kesim törenine katılan Vali Atik ve beraberindeki heyet daha sonra Tabur Komutanlığında bir araya geldikleri askerlerle kahvaltı yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polislerle bayramlaşan Vali Atik ve beraberindeki heyet, daha sonra Eruh ilçesini ziyaret etti.

