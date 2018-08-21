Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kurban Bayramı kutlanıyor.

Bayram namazından çıkan vatandaşlar bayramlaşmanın ardından kurban ibadetlerini yerine getirdi.

Kurban alımını bayram gününe bırakanlar da kurban pazarlarının yolunu tuttu. Bayram öncesine göre daha çok yoğunluk yaşandığı belirtilen pazarlarda alıcılar nisbeten daha ucuza hayvan almak isterken satıcılar da asgari düzeyde kar etmek için pazarlıklar yaptı. Satın alınan kurbanlıklar araçlara konularak götürüldü.

Elbistan'dan 200 küçükbaş hayvan getiren Vahap Yıldız, hayvanlarının bitmek ützere olduğunu söyledi

Yıldız, "Bayram olduğu için bugün biraz yoğunluk var, inşallah bitiririz diye düşünüyoruz. Her zaman bayramlar daha yoğun oluyor, insanlar hep ucuza alabilmek için bayramı bekliyorlar." dedi.

Pazardan koç alan Ali Kızıltekin de genelde arife günü hayvan aldığını, bu sene fiyatlar biraz yüksek diye bayramı beklediğini belirtti.

Koçu bin 500 liraya aldığını belirten Kızıltekin, "Fiyatı ancak 50 lira düşürtebildik başka da düşmüyorlar." dedi.