Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kurban Bayramı kutlanıyor.
Bayram namazından çıkan vatandaşlar bayramlaşmanın ardından kurban ibadetlerini yerine getirdi.
Kurban alımını bayram gününe bırakanlar da kurban pazarlarının yolunu tuttu. Bayram öncesine göre daha çok yoğunluk yaşandığı belirtilen pazarlarda alıcılar nisbeten daha ucuza hayvan almak isterken satıcılar da asgari düzeyde kar etmek için pazarlıklar yaptı. Satın alınan kurbanlıklar araçlara konularak götürüldü.
Elbistan'dan 200 küçükbaş hayvan getiren Vahap Yıldız, hayvanlarının bitmek ützere olduğunu söyledi
Yıldız, "Bayram olduğu için bugün biraz yoğunluk var, inşallah bitiririz diye düşünüyoruz. Her zaman bayramlar daha yoğun oluyor, insanlar hep ucuza alabilmek için bayramı bekliyorlar." dedi.
Pazardan koç alan Ali Kızıltekin de genelde arife günü hayvan aldığını, bu sene fiyatlar biraz yüksek diye bayramı beklediğini belirtti.
Koçu bin 500 liraya aldığını belirten Kızıltekin, "Fiyatı ancak 50 lira düşürtebildik başka da düşmüyorlar." dedi.
- Osmaniye
Osmaniye'de Samet Aybaba Spor Tesisleri'nin yanında bulunan araziye kurulan hayvan pazarında bayramın birinci günü olması nedeniyle yoğunluk yaşandı. Daha ucuza kurban bulmak isteyen vatandaşlar ile kurban satıcıları arasında sıkı pazarlıklar geçti.
Kurbanını alanlar, kurbanlarını pazar yerindeki nakliyecilerle ya da kendi imkanlarıyla keseceği yere götürdü. Birçok vatandaş ise pazar yerine kurulan kesim alanlarında kurbanlarını kasaplara kestirip parçalatmayı tercih etti.
Bazı yerlerde ise pürmüz ocağıyla kesilen kurbanların kellelerinin tüylerinin para karşılığı ütülendiği gözlendi. Kurban satıcıları, bu sene fiyatların geçen seneye oranla yükseldiğini ancak ellerinden geldiğinde makul fiyatlara indiklerini dile getirdi.
Malının tamamını satan birçok satıcı, kurdukları çardakları söküp memleketlerine dönerken, elinde kurbanlık kalanlar ise bayramın ikinci gününü beklediklerini ifade etti.
- Yaralananlar hastanelere başvurdu
Kurban Bayramı'nda hayvanlanırı kendileri kesmek isteyen kimi vatandaşlar ile kimi kasaplar da kazayla kendilerini yaraladı. Kesim sırasında yaralananlar hastanelere başvurdu.
Hayvan keserken ayağından yaralanması sonucu hastaneye başvuran 56 yaşındaki Mehmet Ergün, kesim alanındaki kebap şişinden yaralandığını belirtti.
Ergün, "Şiş, kurban kestiğimiz yerde otların içindeymiş. Ucu eğik, ayağımıza battı. Her ihtimale karşı aşı olalım. Yoksa tecrübeli koyun kesiciyiz biz." diye konuştu.
Ailesine kurban kesimi sırasında yardım eden 11 yaşındaki Muhammet Olgun da kazayla ayağını kesti. Olgun, "Bıçak elimdeydi yanlışlıkla ayağımı kestim" dedi.
- Nakliyecilerin zorlu taşıma yarışı
Doğu Akdeniz'in önemli küçükbaş üretim merkezlerinden Mersin'de de Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarında yoğunluk yaşandı.
Merkez Toroslar ilçesine kurulan pazarı gezen vatandaşlar, fiyatları 800 lira ile 15 bin lira arasında değişen kurbanlıklar için sıkı pazarlıklar yaptı.
Bazı kişiler, satın aldıkları hayvanları taşımakta zorluk yaşarken, yardımlarına kamyonetleri, otomobilleri ve kasalı motosikletleriyle pazarları gezen nakliyeciler yetişti.
"Kurban taşınır" bağrışlarıyla müşteri arayan nakliyecilerin birbirleriyle yarışı ilginç görüntüler oluştu.
Nakliyecilerden 27 yaşındaki Mehmet Şirin Çoban, evinin geçimini sağlamak için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte pazarın yolunu tuttuğunu belirterek, "Nakliye yapıyoruz ekmek parası peşindeyiz. Bayram güzel, eğlenceli geçiyor. Nakliyeci çok burada. 'Nakliye lazım mı?' diye bağırıyoruz. Müşterilerimiz de çağırıyor. Fiyatta anlaşarak taşıyoruz." dedi.
Gün boyunca yorucu bir mesai harcadıklarını ifade eden Çoban, "Çok şükür ekmek paramızı çıkarıyoruz. Kesim yerlerine 20 liraya götürüyoruz. Diğer yerlere ise 25, 30 lira arasında. Bugün ortalama 15 tane hayvan taşıdım. Devam ediyoruz bakalım akşama kadar. Kısmete ne çıkarsa. Yakıt parasından sonra ne kalırsa artık onla geçiniyoruz." diye konuştu.
Pazarın en genç nakliyecilerinden 18 yaşındaki Doğuş Göçer de hem hayvan satıp hem de kasalı motosikletiyle nakliyecilik yaptığını belirterek, "20 liraya götürüyorum hayvanı. Bugün baya taşıdık. Yolumuzu buluyoruz. Zor iş değil; sonuçta ekmek parası. Bu yaşta ezilmezsen bir daha ekmek yiyemezsin." ifadesini kullandı.
Mehmet Aslan (26) ise müşteri için birbirleriyle yarıştıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Bizler bugün bayramı bıraktık, çalışıyoruz. Ekmeğimizin peşindeyiz. Müşterileri bağırarak buluyoruz, 'Boş araba var', 'Nakliye yapılır diye" bağırarak geziyoruz. Bugün 6, 7 tane kurbanlık taşıdım. Kesimhaneye 20 liraya götürüyorum. Bazı yerlere 40, 50 liraya götürüyoruz. Yakıttan sonra 5, 10 lira bize kalırsa karımız oluyor."
Kızı 13 yaşındaki Edibe Nehir ile pazarın yolunu tutan nakliyecilerden İsmet Kelleci de evinin geçimini sağlamak için gün boyu hayvan pazarlarını gezdiğini anlattı.
Kendisiyle gelmek isteyen kızını kıramadığını söyleyen Kelleci, "Burada kısmetimizi bekliyoruz. Müşteri gelirse kurbanımızla gidiceğiz. 25, 30 lira arasında yerine göre taşıma yapıyoruz. Sabah Mezitli ilçesine götürdüm 55 liraya. Rekabet çok. 700 tane araba var burada 400, 500'ü nakliyeci. Motorlar da var, 10 liraya götürüyorlar. Bizim sunduğumuz rahatlığı onlar veremiyor. Kızım da benle gelmek istedi. Bugünlük getirdim."
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- Hatay
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kurban Bayramı'nın birinci günü kurban almak isteyenler, pazarda yoğunluk oluşturdu.
Akçay Mahallesi'nde kurulan kurban pazarında bayramın ilk günü olmasından dolayı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'nin birçok ilinden gelen hayvan satıcıları, uzun ve zahmetli bir sürecin ardından hayvanlarını satmanın mutluluğunu yaşıyor.
Satıcılar, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla bayram sabahının ilk saatlerinden itibaren hayvan pazarında alıcısını beklemeye başladı.
Kendi bütçelerine en uygun kurbanı almak için pazarı gezen müşteriler ile satıcılar arasında sıkı pazarlıklar geçti.
Pazara gelen vatandaşlardan bazıları hayvanın kilosunu tespit etmeye, bazıları da dişlerinden yaşını anlamaya çalıştı.
Hayvan satın alanlar, kurbanlarını nakliyecilerle ya da kendi imkanlarıyla keseceği yere götürürken, bazı vatandaş ise pazar yerine kurulan kesim alanlarında kurbanlarını kasaplara kestirdi.
Muş'tan İskenderun'a kurbanlık küçükbaş getiren Veysel Kaplan, hayvan fiyatlarının geçtiğimiz yıla göre aynı olduğunu söyledi.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Kaplan, hayvanlarının tümünü satıp memleketlerine rahat bir şekilde gitmek istediklerini dile getirdi.
Aksaray'dan 150 hayvan getiren Bekir Ataca, doların yükselmesinden dolayı bu yıl hayvanlarını daha düşük bir fiyata sattıklarını belirtti.
Ataca, "Hayvanları aldığımız paraya veriyoruz. Geçen sene bir tane malımız kalmamıştı. Bu sene daha satılacak 70 hayvanımız var. İnşallah bitirip ailemizin yanına gideriz." dedi.
Kurbanlık satın alan Sadık Kesik de fiyatlardan çok memnun kaldığını, bu yıl Kurban Bayramı'nın bereketli geçtiğini kaydetti.
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