HABER

Kurban Bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 14:36 | Son Güncelleme

İzmir'de kurbanlık kesim alanlarında yoğunluk yaşanıyor

İZMİR (AA) - İzmir'in birçok ilçesinde belediyeler tarafından kurulan tesislerde vatandaşlar kurban ibadetini yerine getiriyor.

Bayramın birinci gününde kurban satışı sürerken kurbanlık alanlar, çeşitli araçlarla kesim yerine götürdükleri kurbanlıkları kestiriyor.

Kesim alanına götürülürken direnen kurbanlıklarla besicilerin mücadelesi ilginç görüntülere sahne oluyor.

Kurban satışının yapıldığı alanlarda besiciler ellerindeki hayvanları satmaya çalışıyor.

- Besiciler satıştan ve kiradan şikayetçi

Kurban fiyatlarının düşük olduğunu belirten besici Veysi Bozkurt, tatilin uzun olması nedeniyle kurban satışlarının az olduğunu savundu.

Bozkurt, "Millet yok, tatilin uzun olmasından dolayı. Herkes yazlıkta. Ondan kaynaklı diye düşünüyoruz. Fiyatlar da uygun. Kısmet, nasip, bekliyoruz biz de. Fiyatlar 950'den başlıyor. Bin 100, bin 200, öyle gidiyor. Vatandaşımız fırsatçı olmasın. Masrafıdır, yer parasıdır, yol parasıdır, esnafı da düşünsünler. " diye konuştu.

Besici Mehmet Yetim de uzun bayram tatili ve satış alanı için ödedikleri kiranın yüksek olduğunu söyledi.

Bu durumdan olumsuz etkilendiğini ifade eden Yetim, "Bu pazarı bile millet bilmiyor. Reklam yok. Tatil yerleri ful doluymuş. Millet kurban kesmek yerine tatile gidiyor. Bu işe önem veren belediyemiz yok." görüşünü paylaştı.

Kurbanlarını satmaya çalışan Olcay Tamaçlar da ilk gün satışlarının çok düşük olduğunu, satış alanı için yüksek ücret ödediklerini söyledi.

Tamaçlar, şöyle konuştu:

"Kurbanlar elimizde kaldı. Belediyeye kesim alanı için 4'er bin lira para verdik. Bayram günü hayvanlar sussuz. Bir tane görevli yok. Parayı alana kadar görevli doluydu. Herkesin zararı var bu sene. 4 bin lira alıyorlar, reklam yok. Bayram tatilinin de etkisi var. Bayram tatili de mahvetti bizi. Bayram ertesi ödenecek borçlar, alacaklılar bekliyor, hayvanlar elimizde bekliyor."

PARTNERHerkes saçlarına hayrandı! Gerçek halini gören şoke oluyorHerkes saçlarına hayrandı! Gerçek halini gören şoke oluyor
Keçi 3'üncü kattan adamın üzerine düştü!Keçi 3'üncü kattan adamın üzerine düştü!
Mahallede kesilen kurban etleri toplanıp, herkese eşit dağıtılıyorMahallede kesilen kurban etleri toplanıp, herkese eşit dağıtılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bayram tatili besici kurban pazarı

En Çok Okunan Haberler

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim

Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt

Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt

Dedryck Boyata Fenerbahçe'nin radarına girdi

Dedryck Boyata Fenerbahçe'nin radarına girdi

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!

İlginizi Çekebilir

Sevgiliye bayram mesajları 2018: Romantik ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları listesi

Sevgiliye bayram mesajları 2018: Romantik ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları listesi

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Türkiye'den ABD'ye kritik İncirlik mesajı!

Türkiye'den ABD'ye kritik İncirlik mesajı!

Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özel feci şekilde can verdi

Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özel feci şekilde can verdi

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Keçi 3'üncü kattan adamın üzerine düştü!

Keçi 3'üncü kattan adamın üzerine düştü!

Korkunç işkencenin görüntüleri ortaya çıktı!

Korkunç işkencenin görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika! S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı

Son dakika! S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı

İYİ Parti'de FETÖ krizi! İstifa haberi geldi

İYİ Parti'de FETÖ krizi! İstifa haberi geldi

Eşine 'Hişttt' diye seslenen yandı!

Eşine 'Hişttt' diye seslenen yandı!

Adnan Oktar milyon dolarlarla oynuyormuş!

Adnan Oktar milyon dolarlarla oynuyormuş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.