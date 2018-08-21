Kurban Bayramı kutlanıyor

İZMİR (AA) - İzmir'in birçok ilçesinde belediyeler tarafından kurulan tesislerde vatandaşlar kurban ibadetini yerine getiriyor.
Bayramın birinci gününde kurban satışı sürerken kurbanlık alanlar, çeşitli araçlarla kesim yerine götürdükleri kurbanlıkları kestiriyor.
Kesim alanına götürülürken direnen kurbanlıklarla besicilerin mücadelesi ilginç görüntülere sahne oluyor.
Kurban satışının yapıldığı alanlarda besiciler ellerindeki hayvanları satmaya çalışıyor.
- Besiciler satıştan ve kiradan şikayetçi
Kurban fiyatlarının düşük olduğunu belirten besici Veysi Bozkurt, tatilin uzun olması nedeniyle kurban satışlarının az olduğunu savundu.
Bozkurt, "Millet yok, tatilin uzun olmasından dolayı. Herkes yazlıkta. Ondan kaynaklı diye düşünüyoruz. Fiyatlar da uygun. Kısmet, nasip, bekliyoruz biz de. Fiyatlar 950'den başlıyor. Bin 100, bin 200, öyle gidiyor. Vatandaşımız fırsatçı olmasın. Masrafıdır, yer parasıdır, yol parasıdır, esnafı da düşünsünler. " diye konuştu.
Besici Mehmet Yetim de uzun bayram tatili ve satış alanı için ödedikleri kiranın yüksek olduğunu söyledi.
Bu durumdan olumsuz etkilendiğini ifade eden Yetim, "Bu pazarı bile millet bilmiyor. Reklam yok. Tatil yerleri ful doluymuş. Millet kurban kesmek yerine tatile gidiyor. Bu işe önem veren belediyemiz yok." görüşünü paylaştı.
Kurbanlarını satmaya çalışan Olcay Tamaçlar da ilk gün satışlarının çok düşük olduğunu, satış alanı için yüksek ücret ödediklerini söyledi.
Tamaçlar, şöyle konuştu:
"Kurbanlar elimizde kaldı. Belediyeye kesim alanı için 4'er bin lira para verdik. Bayram günü hayvanlar sussuz. Bir tane görevli yok. Parayı alana kadar görevli doluydu. Herkesin zararı var bu sene. 4 bin lira alıyorlar, reklam yok. Bayram tatilinin de etkisi var. Bayram tatili de mahvetti bizi. Bayram ertesi ödenecek borçlar, alacaklılar bekliyor, hayvanlar elimizde bekliyor."
İYİ Parti'de FETÖ krizi! İstifa haberi geldi
AK Partili Mehmet Özhaseki: Bazılarını partiden attık!
Adnan Oktar milyon dolarlarla oynuyormuş!
150 kurbanlık sattı! Ama şimdi öyle bir derdi var ki!
Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!
Satın aldığı ahırın içinden çıkanlar şoke etti! Hepsini satacak
Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt
Bayram tatilinin ilk 3 gününde trafikte korkunç bilanço
Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim
Batman'da kan donduran olay! Herkesin gözü önünde eşini defalarca bıçakladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum