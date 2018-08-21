Kurban Bayramı kutlanıyor

İZMİR (AA) - İzmir'in birçok ilçesinde belediyeler tarafından kurulan tesislerde vatandaşlar kurban ibadetini yerine getiriyor.

Bayramın birinci gününde kurban satışı sürerken kurbanlık alanlar, çeşitli araçlarla kesim yerine götürdükleri kurbanlıkları kestiriyor.

Kesim alanına götürülürken direnen kurbanlıklarla besicilerin mücadelesi ilginç görüntülere sahne oluyor.

Kurban satışının yapıldığı alanlarda besiciler ellerindeki hayvanları satmaya çalışıyor.

- Besiciler satıştan ve kiradan şikayetçi

Kurban fiyatlarının düşük olduğunu belirten besici Veysi Bozkurt, tatilin uzun olması nedeniyle kurban satışlarının az olduğunu savundu.

Bozkurt, "Millet yok, tatilin uzun olmasından dolayı. Herkes yazlıkta. Ondan kaynaklı diye düşünüyoruz. Fiyatlar da uygun. Kısmet, nasip, bekliyoruz biz de. Fiyatlar 950'den başlıyor. Bin 100, bin 200, öyle gidiyor. Vatandaşımız fırsatçı olmasın. Masrafıdır, yer parasıdır, yol parasıdır, esnafı da düşünsünler. " diye konuştu.

Besici Mehmet Yetim de uzun bayram tatili ve satış alanı için ödedikleri kiranın yüksek olduğunu söyledi.