Kurban Bayramı kutlanıyor

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Yalova ve Bilecik'te Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları düzenlendi.

Bursa Valiliğinde gerçekleştirilen bayramlaşma programında, Vali İzzettin Küçük ile protokol üyeleri, kurum müdürleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Küçük, bayramlaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İslam aleminin bayramını tebrik etti.

Mutluluk, birlik ve beraberlik içinde daha nice bayramlara ulaşmayı dileyen Küçük, valilik olarak vatandaşların bayramını huzur ve güven içinde geçirmeleri için her türlü tedbiri aldıklarını ifade etti.

Küçük, bayramda trafik kazalarının çok yaşandığını hatırlatarak, "Dostlarımıza, sevdiklerimize kavuşmak için yola çıkıyoruz. Bayramlar, ebedi ayrılıkların başlangıcı olmasın. Bizim elimizdeki istatistikler sabahları kazaların çok olduğu yönündedir. Uykunun çok yoğun olduğu zamanlarda yani saat 04.30 ve 06.00 civarında. Kazaların yüzde 50'si bu saatlerde oluyor. Hemşehrilerimden istirhamım bu saatlerde bir yere aracı çekip istirahat etmeleridir." ifadelerini kullandı.