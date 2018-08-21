Kurban Bayramı kutlanıyor

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Yalova ve Bilecik'te Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları düzenlendi.
Bursa Valiliğinde gerçekleştirilen bayramlaşma programında, Vali İzzettin Küçük ile protokol üyeleri, kurum müdürleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.
Küçük, bayramlaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İslam aleminin bayramını tebrik etti.
Mutluluk, birlik ve beraberlik içinde daha nice bayramlara ulaşmayı dileyen Küçük, valilik olarak vatandaşların bayramını huzur ve güven içinde geçirmeleri için her türlü tedbiri aldıklarını ifade etti.
Küçük, bayramda trafik kazalarının çok yaşandığını hatırlatarak, "Dostlarımıza, sevdiklerimize kavuşmak için yola çıkıyoruz. Bayramlar, ebedi ayrılıkların başlangıcı olmasın. Bizim elimizdeki istatistikler sabahları kazaların çok olduğu yönündedir. Uykunun çok yoğun olduğu zamanlarda yani saat 04.30 ve 06.00 civarında. Kazaların yüzde 50'si bu saatlerde oluyor. Hemşehrilerimden istirhamım bu saatlerde bir yere aracı çekip istirahat etmeleridir." ifadelerini kullandı.
Törene, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, bazı AK Parti milletvekilleri de katıldı.
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- Eskişehir
Eskişehir'de Öğretmenevinde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdülkadir Adar, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ali Özmen, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve diğer protokol üyeleri katıldı.
Vali Çakacak, burada yaptığı konuşmada, bir bayrama daha erişmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Bayramların sevinç ve mutluluk duygularının yaşandığı anlar olduğunu ifade eden Çakacak, "Bayramlar sevgi, saygı, hoşgörü, yardımlaşma ve paylaşmadır. Bayramlardaki güzel duygularımızı bütün bir yıl boyunca hayatımıza koyup yaşayabilirsek toplumsal huzur ve barışa en büyük katkıyı yaparız." diye konuştu.
- Balıkesir
Balıkesir'de Öğretmenevinde düzenlenen törende de Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, Adil Çelik, Pakize Mutlu Aydemir, Yavuz Subaşı ile CHP Balıkesir Milletvekilleri Ahmet Akın, Fikret Şahin, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, ilçe belediye başkanları bayramlaştı.
Yazıcı, törende yaptığı konuşmada, bayramların birlik ve beraberlik duygularını doruk noktaya çıkaran günler olduğunu belirterek, "Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Kestiğimiz kurbanların ibadet yerine geçebilmesi için fakir fukaranın unutulmaması gerekir." dedi.
- Yalova
Yalova'da da Kurban Bayramı dolayısıyla Şaban Temüge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'ndeki bayramlaşma töreni düzenlendi.
Törene, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Yalova Belediye Başkan Vekili Adil Yürekli, Yalova Merkez Komutanı Deniz Piyade Albay Mehmet Öner Miskioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz,AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Milletvekili Meliha Akyol, CHP Milletvekili Özcan Özel katıldı.
Buradaki törenin ardından Yalova Huzurevi, Anadolu Kalkınma Vakfı Çocuk Yuvası ve Milli Piyango Rehabilitasyon Merkezi ziyaret edildi. Protokol üyelerinin bayram ziyaretleri, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ve Yalova Emniyet Müdürlüğü ile sona erdi.
- Bilecik
Bilecik'te de Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Vali Tahir Büyükakın, Belediye Başkanı Nihat Can, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve AK Parti Milletvekili Selim Yağcı ile vatandaşlar bayramlaştı.
Büyükakın, bayramların birleştirici ve paylaşımı artıran günler olduğunu vurgulayarak, "Kurban Bayramı, ayrı bir anlam ifade ediyor. Yeri geliyor Hazreti İbrahim gibi evladınızla imtihan ediliyor ve adanıyorsunuz. Yeri geliyor İsmail oluyor, tam teslimiyet içinde kurban olmayı göze alıyorsunuz. Çok şükür ki bu vatan içinde İbrahim gibi teslim olanlar, İsmail gibi adananlar çok şükür ki çok fazla sayıda." ifadelerini kullandı.
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