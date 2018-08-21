Kurban Bayramı kutlanıyor

"Her köşesinde huzurun, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin yaşandığı Diyarbakır'da en büyük gücümüz olan birlik ve beraberliğimizi bayramda bir kez daha görüyoruz. Sizlerin büyük katkısı ve milletimizin kararlılığıyla kent daha güzele, aydınlık ve kalkınmış bir geleceğe hızla yol alıyor. Diyarbakır'a hizmet etmek büyük bir onur ve sorumluluktur. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşların bayramını tebrik ediyorum."

Kentte çok güzel bir anı paylaştıklarını aktaran Güzeloğlu, şöyle konuştu:

Eker de "huzur kenti" olma yönünde her gün biraz daha olumlu mesafe kateden bu güzel şehirde bayramı idrak etmenin mutluluğunu yaşadığını vurguladı.

Eker, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Terör ve diğer askeri operasyonlara Türkiye'nin yükselişi durdurulamayınca bu kez ekonomik bir takım operasyonlarla spekülatif, manipülatif dolar ve kur hareketi operasyonlarıyla Türkiye ekonomisine zarar verilmeye çalışılmaktadır. Buna karşı milletimiz birlik ve beraberlik içerisinde mücadelesini sürdürmektedir. Bu bayrama böyle bir ortamda giriyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde bu badireyi de atlatacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bayramın bütün insanlık için barışa, huzura, gelişmeye ve kalkınmaya vesile olmasını temenni ediyorum."

- Elazığ

Elazığ Valiliğince de Kurban Bayramı dolayısıyla resmi bayramlaşma töreni düzenlendi.

Valilik makamında gerçekleştirilen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Zülfü Tolga Ağar ve Sermin Balık, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, şehit polis Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.