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Kurban Bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 14:02 | Son Güncelleme

Mardin Vali Vekili Mehmet Uslu, polis, jandarma ve güvenlik korucuları ile bayramlaştı

MARDİN (AA) - Mardin Vali Vekili Mehmet Uslu, polis, jandarma ve güvenlik korucularının bayramını kutladı.

Uslu, beraberinde İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu'dan bilgi alan Uslu, jandarma personeli ve güvenlik korucuları ile bayramlaştı.

Vali Vekili Uslu ve beraberindekiler daha sonra Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek, polislerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bölgede huzurlu bir bayram geçirdiklerini, güvenlik güçlerinin bayramını kutladıklarını belirten Uslu, "İlimizde bayram ağız tadında, istediğimiz huzur ortamıyla geçmekte. Vatandaşlarımızla birlikte daha nice bayramlara." dedi.

İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir de bütün güvenlik güçlerinde olduğu gibi güvenlik korucuların da görevlerinin başında olduğunu ifade ederek, bayramda en ücra noktalarda bile nöbet tutan güvenlik güçlerinin, şehit aileleri ve gazilerin bayramını kutladı.

Hükümetin ve devletin kararlı tutumuyla terörle mücadelede önemli sonuçlar elde ettiklerini aktaran Kandemir, "Allah'ın izniyle bu mücadele daha başarılı bir şekilde sürdürülecek ve terör sona erecek. Yavaş yavaş bölgemizde halkımız ve milletimiz kendini daha huzurlu ve güvenli hissediyor. İnşallah daha da huzurlu bir ortam sağlanacak." diye konuştu.

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