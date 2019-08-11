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Kurban Bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 08:24 | Son Güncelleme

Sakarya'da vatandaşlar bayram namazı için Demokrasi Meydanı'nda saf tuttu

Sakarya'da vatandaşlar, bayram namazını Demokrasi Meydanı'nda kıldı.

Sabahın erken saatlerinde bayram namazını toplu kılmak isteyen binlerce kişi, Demokrasi Meydanı'nda hazırlanan alanda saf tuttu.

Vatandaşlar tarihi Orhan Gazi Camii İmamı Alaaddin Beşel'in, okuduğu hutbeyi dinledi, dua etti.

Namazın ardından Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve diğer protokol üyeleri cemaatle bayramlaştı.

Daha sonra Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı.

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kurban bayramı namaz

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