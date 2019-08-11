Kurban bayramı kutlanıyor

Kurban Bayramı dolayısıyla Bursa, Kütahya, Yalova, Balıkesir ve Bilecik'te vatandaşlar camileri doldurdu.

Vatandaşlar, bayram namazı için özellikle Ulu Cami, Emir Sultan Camisi, Murat Hüdaverdigar ve Yeşil Cami gibi tarihi camiler ile açılıp kapanan kubbeye sahip Safa Camisi'ni tercih etti.

Camilere sığmayan cemaatin bir kısmı bayram namazını dışarıda kıldı. Namaz sonrası yapılan duanın ardından vatandaşlar bayramlaştı.

- Eskişehir

Bayram namazını Çarşı Camisi'nde kılan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

Çakacak, cami çıkışında yaptığı açıklamada, herkesin, ailesi ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini temenni etti.

Dostluk ve kardeşliklerin tazelendiği bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunu dile getiren Çakacak, "Bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sevincini arkadaşlarımızla, akrabalarımızla, dostlarımızla, engelli, yardıma muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarımızla, huzurevindeki gözü pencerede, kulağı kapıda olan yaşlılarımızla, baş tacımız olan anne ve babalarımızla, şehitlerimizin emanetleri ve aileleriyle, kahraman gazilerimizle hep birlikte paylaşalım." diye konuştu.