Dünyada 15 ülkede ve 45 bölgede insani yardım çalışmaları yapan Hayra Vesile Derneği ilk kurban kesimini Filipinler'de gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Anadolu insanının bağışladığı yüz binlerce kurban hissesi, dünyanın muhtelif bölgelerinde ihtiyaç sahibi Müslümanlara ulaşmaya devam ediyor.

Dünyanın en doğusundaki Müslüman topluluğun yaşadığı Filipinler'de de Kurban Bayramı kutlanıyor. Uluslararası tarih değiştirme çizgisine en yakın konuma sahip Filipinler, her yıl Kurban Bayramı heyecanının yaşandığı ilk ülke oluyor.

10,7 milyon Müslüman nüfusu ile Filipinli Müslümanlar, toplam nüfusun yüzde 11'ni oluşturuyor. Kahir ekseriyeti ülkenin güneyindeki adalarda yaşayan, Moro olarak da bilinen Filipin Müslümanları, uzun yıllardan beri kimliklerini korumak için kültürel bir varoluş mücadelesi veriyor.

Ülkede Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Mindanao Adası'nda halk, bayram namazını statlarda kıldı. Diğer şehirlerde ise cami ve mescitlerde kılınan bayram namazlarından sonra kurban kesimine geçildi.