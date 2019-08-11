HABER

Kurban Bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 12:50 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta kaçan kurbanlık, sahiplerinin yarım saatlik mücadelesi sonucu yakalandı - Bir kişinin de kurbanlık üç keçiyi aracının bagajında kesim yerine getirmesi dikkati çekti

Zonguldak'ta kaçan kurbanlık, sahiplerinin yarım saatlik mücadelesi sonucu yakalandı.

Kentte Kurban Bayramı'nın ilk günü, vatandaşlar belediyenin gösterdiği kurban kesim alanlarının yanı sıra hayvan satış yerlerinde kurbanlarını kesti.

Terakki Mahallesi Belediye Bulvarı'nda sahibinin elinden kaçan boğayı sahibiyle vatandaşlar yakalamaya çalıştı. Boğanın üzerlerine geldiğini gören vatandaşlar etrafa kaçıştı. Bu arada bir kişi, boğanın ipini tutarken yere düştü. Yaklaşık 30 dakika süren kovalamacanın ardından yakalanan boğa, sahibi tarafından kesildi.

- Aracının bagajında kesim yerine getirdi

Baştarla Mahallesi'nde bulunan hayvan satış ve kesim yerine gelen Selçuk Ataman, kurbanlık üç keçisini aracının bagajında getirdi.

Ataman, gazetecilere yaptığı açıklamada, keçileri kendisinin ve ailesinin yetiştirdiğini belirterek, "Uzun süredir evimizde keçilere baktık. Biz kesmeye de kıyamadık. Başkasına ücreti karşılığında kesilmesini uygun gördük. Kasap bulamıyorsunuz. Mecbur kasaplara geliyorsunuz. Ben de aracın bagajında getirdim. Belediyenin tahsis etmiş olduğu yere geldik keçileri teslim ettim." dedi.

Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada
Sabiha Gökçen’de arife günü rekoruSabiha Gökçen’de arife günü rekoru
Bakan Soylu, bayram namazını sınırın sıfır noktasında kıldı (2)Bakan Soylu, bayram namazını sınırın sıfır noktasında kıldı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kurbanlık Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

Sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

Sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ay, Yay burcunda ilerliyor

Ay, Yay burcunda ilerliyor

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 yaşındaki kızı tren ezdi, annenin feryatları yürek yaktı

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

Manavgat'ta yangın! 4 ev, 4 samanlık ve ahır yandı

Korkutan yangın! Otların tutuşmasıyla başladı...

Rize'de kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Babasını trans bireyle basıp öldürmüştü! Ayrıntılar ortaya çıktı

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Anneler için bayram mesajları 2019

Anneler için bayram mesajları

Son dakika! Bakan Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı!

'Kararlıyız! Kimse gücümüzü test etmesin'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.