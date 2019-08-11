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Kurban Bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 15:42 | Son Güncelleme

Bursa, Yalova ve Bilecik'te bayramlaşma programları düzenlendi

Bursa, Yalova ve Bilecik'te Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları düzenlendi.

Bursa Valiliğinde gerçekleşen programda, Vali Yakup Canbolat ile protokol üyeleri, kurum müdürleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Canbolat, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, İslam aleminin bayramını tebrik etti.

Bayram günlerinde insanların birbiriyle kucaklaşmasının yanı sıra ihtiyaç sahibi kişilerin elinden tutulması ve yetimin başının okşanmasının önemini vurgulayan Canbolat, bayramların küskünlerin barışması için vesile olduğunu söyledi.

Canbolat, bayram kapsamında Valilik olarak güvenlik ve trafik konularında ciddi tedbirler aldıklarını dile getirerek, "Tüm kurumlarımız 24 saat esaslı olarak bayram tatili süresince her türlü tedbiri uygulayacak. Trafik tedbirleriyle ilgili İçişleri Bakan Yardımcımız da geldi. İnegöl'de uygulama noktasında incelemelerde bulunduk. Bayramlar trafik hareketlerinin yoğun olduğu dönemler. Vatandaşlarımıza emniyet kemeri takmalarını ve trafik kurallarına uymalarını tavsiye ediyoruz. Herkese huzurlu bayram diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Törene, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu, AK Parti Bursa milletvekilleri Atilla Ödünç, Ahmet Kılıç, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan ile ilçe belediye başkanları, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Yalova

Yalova Valiliğince Şaban Temüge Turizm Otelcilik Meslek Lisesi Uygulama Oteli'nde bayramlaşma programı düzenlendi.

Programa, Vali Muammer Erol, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkanı ve AK Parti Yalova Milletvekilli Ahmet Büyükgümüş, CHP Yalova Milletvekilli Özcan Özel, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Kurmay Tuğamiral Ayhan Gedik, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Erol ve protokol üyeleri daha sonra İl Jandarma Komutanlığı, Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi, Anadolu Kalkınma Vakfı Çocuk Yuvası, Milli Piyango Rehabilitasyon Merkezi ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

- Bilecik

Bilecik'te Valilik tarafından organize edilen törende protokol üyeleri ve vatandaşlar bayramlaştı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törene, Vali Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutan Vekili Albay Hakan Keskin, Belediye Başkanı Semih Şahin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdür Vekili Cüneyt Yaman, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Şentürk, burada yaptığı konuşmada, bayramları bir çocuk gibi heyecanlanarak yaşamak istediklerini ifade ederek, vatandaşların sevgiyle, saygıyla ve birbirleriyle kucaklaşarak bayramı geçirmesi temennisinde bulundu.

İnsan odaklı, sevgi ve saygıyla kurulu ilişkilerle sağlam bir sosyal yapıya sahip, kamu hizmetleri birinci sınıf olan nadir bir il ortaya koymak istediklerini belirten Şentürk, şunları kaydetti:

''Bu sadece valinin, milletvekillerinin veya kamu görevlilerinin vazifesi değildir. İlimizi daha ileriye götürmek için ne yapabiliriz sorgulamasını yapmalıyız. Ve ilimizi örnek bir il haline getirelim. Başlangıcı sosyal ilişkilerle olsun istiyoruz. Sağlam bir sosyal dokuyu inşa ederek, ilimizi hep beraber daha iyi yerlere taşıyalım. Daha güzel bayramlarda daha neşeli daha müreffeh bir şekilde birlik içinde ve beraberce daha nice bayramlar kutlayalım."

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