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Kurban Bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 18:31 | Son Güncelleme

Şanlıurfa ve Malatya'da bayramlaşma töreni düzenlendi

ŞANLIURFA/MALATYA (AA) - Şanlıurfa ve Malatya'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yapıldı.

Şanlıurfa'da Valilik Şeref Salonu'nda düzenlenen programda, Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, AK Parti ve CHP Şanlıurfa Milletvekilleri, protokol üyeleri ile vatandaşlarla bayramlaştı.

Vali Erin, gazetecilere yaptığı açıklamada, İslam aleminin bayramını kutladı.

Tüm vatandaşların bayramını kutlayan Vali Erin, "Bayramlar birliğin, beraberliğin, sevginin, hoşgörünün, kucaklaşma hissiyatının yoğun olarak yaşandığı günler. Bu günlerin kıymetini bilelim, yıl içerisinde yaşadığımız hataları tekrar etmeyelim birbirimizin kadrini ve kıymetini bilelim." dedi.

Erin, vatandaşlardan bayram nedeniyle yapacakları seyahatlerde trafik kurallarına uymalarını, emniyet kemerlerini mutlaka takmalarını istedi.

Vali Erin, törenin ardından İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne geçerek buradaki güvenlik güçleriyle sohbet edip bayramlaştı.

Daha sonra, Çocuk Esirgeme Kurumu yurdunu ziyaret eden Erin, buradaki çocuklarla sohbet edip, onlara çeşitli hediyeler dağıttı.

- Malatya

Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyeleri tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi.

Vali Aydın Baruş, Hürriyet Parkı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladığını dile getirdi.

Bayramların, kardeşlik, dostluk ve arkadaşlıkla bir araya gelinen güzel günler olduğunu belirten Baruş, "Bu günler bizim aramızdaki dargınlıkların, küskünlüklerin unutulmasına ve birbirimizle tekrar kucaklaşmamıza vesile oluyor. Bu güzel topraklar üzerinde yaşamanın borcunu ifa etmemiz lazım. Bunu tarih boyunca bu güzel topraklar uğruna canlarını ortaya atan şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz." diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de içerisinde birçok güzellikler barındıran Kurban Bayramı'na bir kez daha erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ülkeyi huzur içerisinde bayramlara eriştiren şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa dileyen Tüfenkci, vatanın korunması noktasında her vatandaşın azami hassasiyet gösterdiğini ve böyle bayramların birliklerine, beraberliklerine, dirliklerine vesile olduğunu sözlerine ekledi.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Şu anda hac görevini yerine getirenlerin vazifelerinin kabul olmasını dileyen Çalık, ülkedeki kardeşliğin, sevginin ve hoşgörünün her zaman devam etmesi temennisinde bulundu.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, ülkenin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ve bu dönemde Kurban Bayramı'nı kutladıklarını belirtti.

Bayramın en büyük nimetlerinden bir tanesinin de dargınların barışması olduğuna değinen Fendoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ülkemiz içerisinde siyasi, ticari, akraba küskünlüklerinin, dargınlıklarının bitmesi, barışın ve huzur gelmesi çok önemli. Bizler kurbanlarımızı ifa ettik. Ülkemiz ve ülkümüz için Türkiye Cumhuriyeti'nin misakımilli sınırlarının bekası için hiçbir yere de kurban olmayacağız."

Konuşmaların ardından Vali Baruş, milletvekilleri, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve davetliler programa gelenlerle bayramlaştı.

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