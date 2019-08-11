Kurban Bayramı kutlanıyor

Tüm vatandaşların bayramını kutlayan Vali Erin, "Bayramlar birliğin, beraberliğin, sevginin, hoşgörünün, kucaklaşma hissiyatının yoğun olarak yaşandığı günler. Bu günlerin kıymetini bilelim, yıl içerisinde yaşadığımız hataları tekrar etmeyelim birbirimizin kadrini ve kıymetini bilelim." dedi.

Şanlıurfa'da Valilik Şeref Salonu'nda düzenlenen programda, Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, AK Parti ve CHP Şanlıurfa Milletvekilleri, protokol üyeleri ile vatandaşlarla bayramlaştı.

ŞANLIURFA/MALATYA (AA) - Şanlıurfa ve Malatya'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yapıldı.

Daha sonra, Çocuk Esirgeme Kurumu yurdunu ziyaret eden Erin, buradaki çocuklarla sohbet edip, onlara çeşitli hediyeler dağıttı.

- Malatya

Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyeleri tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi.

Vali Aydın Baruş, Hürriyet Parkı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladığını dile getirdi.

Bayramların, kardeşlik, dostluk ve arkadaşlıkla bir araya gelinen güzel günler olduğunu belirten Baruş, "Bu günler bizim aramızdaki dargınlıkların, küskünlüklerin unutulmasına ve birbirimizle tekrar kucaklaşmamıza vesile oluyor. Bu güzel topraklar üzerinde yaşamanın borcunu ifa etmemiz lazım. Bunu tarih boyunca bu güzel topraklar uğruna canlarını ortaya atan şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz." diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de içerisinde birçok güzellikler barındıran Kurban Bayramı'na bir kez daha erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ülkeyi huzur içerisinde bayramlara eriştiren şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa dileyen Tüfenkci, vatanın korunması noktasında her vatandaşın azami hassasiyet gösterdiğini ve böyle bayramların birliklerine, beraberliklerine, dirliklerine vesile olduğunu sözlerine ekledi.