Kurban Bayramı mesajları resimli 2018 - Güncel kısa bayram mesajları - Komik bayram mesajları

Kurban Bayramı mesajları haberimizde. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'na kavuştuk. Bayram, büyüklerimizi ziyaret etmek, dostlarımızla buluşup hasret gidermek için bir vesile oluyor. Bayramlar herkesi birbirine yaklaştıran, dargınlıkları ortadan kaldıran, kardeşlik duygularını kuvvetlendiren önemli günlerdir. 2018 Kurban Bayramı'nda görüşemediğiniz, uzak kaldığınız veya varsa dargın olduğunuz kişilere göndermek isteyeceğiniz, kısa, komik bayram mesajlar sayfamızda. Ve sosyal medyadan paylaşabileceğiniz resimli bayram mesajlarını yine haberimizde bulabilirsiniz. İşte en güncel, yeni, kısa ve komik bayram mesajları ile resimli Kurban Bayramı mesajları 2018...
Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun..
Yüreğin umut ve sevgiyle, her anın bin bir mutlulukla dolsun canım, cananım, hayatımın anlamı. Sevdiklerin sonsuza kadar yanında olsun. Güller açan yüzün hiç solmasın, Kurban Bayramın kutlu olsun.
Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüz de hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Kurban Bayramı'nız kutlu olsun.
Allahım! Senden hayırlar ve iyi ameller işlemeyi, kötülükleri terk etmeyi, yoksulları sevmeyi, beni bağışlamanı ve bana merhamet etmeni niyaz ediyorum. Selam ve dua ile hayırlı bayramlar.
Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
Yeni umutlar, yeni sevinçler, yeni gülücüklerle hoş geldin bayram. Bana ve sevdiklerime hoş geldin Kurban. Bayramın kutlu olsun canım, seni çok seviyorum.
Allahım! Kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve insanların kahrından sana sığınırım. Amin! Hayırlı bayramlar.
Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurbɑn Bayramının, yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle, Hayırlı Bayramlar.
Allahım! Çabamızı karşılıksız bırakma, günahlarımızı bağışla, ibadetimizi en güzel şekilde yerine getirmemizi sağla. Hayırlı Bayramlar.
Allah İbrahim (a.s.) gibi itaatkar, İsmail (a.s.) gibi teslimiyet gösterenlerden eylesin. Bayramınız mübarek olsun.
Kurban Bayramınız kutlu, yüreğiniz umutlu, umutlarınız atlı, sevdanız kanatlı, mutluluğunuz katli, sofranız tatlı, mekânınız tahtlı, ömrünüz bahtlı olsun…
Bereketiyle gelen Kurbɑn Bayramı sana ve sevdiklerine bol bol huzur, mutluluk ve dirlik getirsin. Tüm güzellikler evine dolsun. Hayırlı Bayramlar.
Sevdikleriniz ile mutlu, sağlıklı, huzur dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı bayramlar.
Küçücük olmak gerekmiş bayram güzel geçsin diye.. Biraz şeker, biraz sevgi gönderiyorum sana. Kalbin kocaman, içindeki çocuk küçücük kalsın diye..İyi Bayramlar.
Gecen yatağında gündüzün internette olsun.. Müziği aç! Bası koy! Komşular kopsun… Hayatın neşeli kotan sınırsız olsun.. Bayramın kutlu olsun.
Havai’de evin Miami’de yazlığın olsun salonunda plazman olsun,Yanında sevdiklerin uzağında düşmanın olsun, Dokunduğun gümüş tuttuğun altın olsun iyi bayramlar.
Bu gün yüzün öpülmekten solsun, miden kurban etiyle dolsun, cüzdanını bücürler soysun, gönlün huzura doysun, bayramınız kutlu ve mutlu olsun.
Bayramda el öpme tarifesi: 0-5 yaş arası 10 tl., 5-10 yaş arası 20 tl., 10-15 yaş arası 30 tl. 15 yaş üstü başka kapıya.
Bir kez daha düşünün. Elinizi kana bulamayın. Bırakırsanız ecelimle de ölebilirim. İmza: kurbanlık koyun.
Telefonum telefonunuzun bayramını en içten dileklerle kutlar, uzun batarya ömürleri diler...
Küçük baş kesmek daha makbüldür. İmza inek oğlu inek…
Sana kurban olurum diyenler bu bayram sizden bu kahramanlığı bekliyorum.
Çok şeker bizi bozar…Sen para ver dedeciğim… Bu arada sana da iyi bayramlar
Bak anlaşalım. mendil şeker ve harçlığımı peşin alırım. Seninkini de taksite böler üzerine yatarım. Ehh şartlarımı kabul edersen bayramını candan kutlarım…
Şu anda her 100 kişiden 35″i bayram namazı kılıyor, 10″u kurban kesiyor, 25″i el öpüyor, 15″i tatile gidiyor, 10″u yurt dışında, 4″ü uykuda, 1 tane saf da elinde telefon mesaj okuyor.
Sen var ya sen…Dünyanın en karizmatik,yüreği sevgi dolu,bilgili,çok yakışıklı (veya güzel), centilmen birinin yazdığı mesajı okudun. Hadi iyisin, seninde bayramını kutlarım.
Resimli Kurban Bayramı mesajları 2018... Nihayet Kurban Bayramı'na eriştik. 21 Ağustos'ta başlayacak olan Kurban Bayramı ile sevdiklerimizle hasret giderebileceğiz, dini vecibemizi yerine getirmenin huzurunu yaşayacağız. Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya hesabınızdan paylaşabileceğiniz en güzel resimli Kurban Bayramı mesajları haberimizde. İşte en yeni Kurban Bayramı mesajları 2018 resimli...
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