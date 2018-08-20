Kurban Bayramı mesajları resimli 2018 - Güncel kısa bayram mesajları - Komik bayram mesajları

Kurban Bayramı mesajları haberimizde. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'na kavuştuk. Bayram, büyüklerimizi ziyaret etmek, dostlarımızla buluşup hasret gidermek için bir vesile oluyor. Bayramlar herkesi birbirine yaklaştıran, dargınlıkları ortadan kaldıran, kardeşlik duygularını kuvvetlendiren önemli günlerdir. 2018 Kurban Bayramı'nda görüşemediğiniz, uzak kaldığınız veya varsa dargın olduğunuz kişilere göndermek isteyeceğiniz, kısa, komik bayram mesajlar sayfamızda. Ve sosyal medyadan paylaşabileceğiniz resimli bayram mesajlarını yine haberimizde bulabilirsiniz. İşte en güncel, yeni, kısa ve komik bayram mesajları ile resimli Kurban Bayramı mesajları 2018...

KISA BAYRAM MESAJLARI

Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun..

Yüreğin umut ve sevgiyle, her anın bin bir mutlulukla dolsun canım, cananım, hayatımın anlamı. Sevdiklerin sonsuza kadar yanında olsun. Güller açan yüzün hiç solmasın, Kurban Bayramın kutlu olsun.