Kurban Bayramı mesajları ve sözleri 2022! Kurban Bayramı’nda atılacak en güzel, en özgün bayram mesajları Kurban Bayramı mesajları ve sözleri 2022! Kurban Bayramı için ilk kez duyacağınız en özgün bayram mesajları...

Kurban Bayramı mesajları her bayramda olduğu gibi bu bayramda da birçok kişi tarafından sevdiklerinin, yakınlarının bayramlarını kutlamak ve sosyal medya platformlarından paylaşımlarda bulunmak için araştırılıyor. En güzel bayram mesajları ve sözlerini sizler için hazırladık. Siz de sevdiklerinizle bayram mesajı paylaşıp, kısa mesaj yollamak istiyorsanız işte en yeni ve en güzel Kurban Bayramı mesajları 2022!

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI 2022!

1)Bayramını en içten dileklerimle ve sevgilerimle kutluyorum. Bu mübarek günde sevdiklerinle güzel bir bayram geçirmeni diliyorum. Hayırlı bayramlar!

2)Bayramlarda sevgi paylaştıkça güzeldir! Seni çok seviyorum, hep sevgiyle kal. Bayramın kutlu olsun.

3)Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Herkese hayırlı, mutlu, bir arada olduğumuz, gülüşlerimizin eksik olmadığı, güzel bir bayram diliyorum.

4) Tüm Müslüman aleminin bayramını kutlar, herkesin dostluk, kardeşlik, barış içinde bir bayram geçirmesini temenni ediyorum. Herkese mutlu bayramlar!

5) Bugün içimde erkenden kalkıp bayramlıklarını giyen bir çocuğun sevinci var! Umarım siz de bugünü böyle sevinçle ve coşkuyla karşılarsınız. Bu bayram hepimize sağlık, mutluluk ve huzur getirsin!

6) Hayır kapılarının açık olduğu bu mübarek günlerde dua eden herkesin duaları, İbadetlerini yerine getiren herkesin ibadetleri kabul olur İnşallah. Herkesin hayırlı ve huzurlu bir bayram geçirmesini diliyorum.

7) Kalabalık bayram sofralarında olduğu gibi bol neşe, kahkaha, sohbet ile geçsin bayramınız. Sofralarınızdan bereket, gönlünüzden iyi niyet eksik olmasın. Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun. Mutlu bayramlar

8) Sevdiklerinin yolunu gözleyenlere bu bayramda kavuşmalarını diliyorum. Bayramlar bizi bir araya getiren, sevdiklerimize kavuşturan, ailelerimizle kalabalık sofralarda buluşmamızı sağlayan mübarek günlerdir. Herkesi sevdikleriyle bir arada olduğu sıcak, samimi bir bayram olsun.

9) Sevgili ailem, arkadaşlarım, eşim, büyüklerim, küçüklerim ve sohbet ettiğim, tanıştığım kim varsa bayramlarını tebrik ederim. Hep bir arada olmayı, dualarımızın kabul olmasını diliyorum. Umarım yardıma muhtaç olan herkesin bu mübarek günde kapıları çalar. Hayırlı bayramlar!

10) Bayram gelince içim huzurla ve mutlulukla doluyor. O bayram sevincini hiçbir zaman kaybetmedim. Sizin içinde huzurla geçen bir bayram olsun. Sevdiklerinizi mutlu etmeyi, kıymetli büyüklerinizi aramayı eksik etmeyin. Bayramınız kutlu olsun!

11) Yıllar geçse de hep beraber olalım, hiç ayrılmayalım. Her bayramımız birlik ve beraberlik içinde olsun, bayramın kutlu olsun, sevgiyle kal!

12) Kalbinin güzelliği nasıl yüzüne yansıyorsa, bayramına da yansısın. Onun gibi güzel bir bayramın olsun. İyi ki varsın! Bu bayram da beraber geçirdiğimiz için çok mutluyum. Nice beraber bayramlara!

13) Şu kısacık hayatımızda her bayramı kalabalık bir evde geçirebilmek ne kadar güzel. Bunun için binlerce kez şükrediyorum! Hepimize hayırlı bir bayram geçirmesi umuduyla..

14) Sevgili arkadaşlarım bayramınızı kutlar, yanaklarınızdan öpüyorum. Barış ve birlik içinde güzel bayramlar dilerim. Arkadaşlığımız bayramlardaki beraberlik gibi baki kalsın

15) Şeker tadında tatlı, güneş kadar aydınlık, kalbin gibi güzel bir bayramın olsun!

16) Bayramı bayram yapan, bizim bir arada olduğumuz, hep beraber kalpten dua ettiğimiz, yardımlaştığımız gündür. Bayramımız mübarek olsun

17) En hayırlı günlerden olan bu Kurban Bayramı’nda dualarınızı eksik etmeyin, huzurla kalın, mutlulukla kalın, kıymetli dostlarımın bayramını tebrik ederim.

18) Küskünlerin barıştığı, sevenlerin buluştuğu, çocukların sevindiği bu bayram herkese hayırlı mübarek olsun.

19) Dostluğu, paylaşmayı, vefayı hatırlatan ne kadar önemli bir gün bayram. Nesilden nesile devam eden bu bayram coşkusu hiç bitmesin! Herkese keyif dolu bayramlar

20) Bugün bayram, hep neşeyle doluyor insan! Neşemizi hiç kaybetmediğimiz, dostlarımızla beraber güzel bir bayram olsun. Sohbetimiz eksik olmasın. Hayırlı bayramlar.

21) Kurban Bayramı sevgi, saygı ve paylaşmanın bir arada olduğu en güzel günlerden. Ne kadar şanslıyız ki böyle bayramlarımız var. Bayramlarımızın kıymetinin bilindiği, huzurlu, güzel bayramlar olsun, bayramınız kutlu olsun!

22) Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun. İçinizdeki güzelliklerin en güzel haliyle yaşandığı bir bayram olması umuduyla, iyi bayramlar

23) Kestiğiniz kurbanların kabul olması, ettiğiniz duaların kabul olması, yaptığınız hayırların kabul olması dileğiyle güzel bir bayram olsun. Sevgiyle ve en içten güzel dileklerimle bayramınızı kutlar ellerinizden öperim.

24) Rasulullah şöyle buyurdu: “Âdemoğlu Kurban Bayramı günlerinde Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir ibadet yapmış olamaz.” (Tirmizi, edahi 1). Bu mübarek Kurban Bayramı’nda bu ayeti hatırlamakta fayda var. Herkese hayırlı bayramlar!

25) Peygamber efendimizin de dediği gibi bugün ilk işimiz, (bayram) namazı kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Böyle yapanlar, sünnetimize uygun davranmış olur diye eklemiş devamında. Siz de bu sözleri sevdiklerinizle paylaşın. Bayramınız kutlu olsun!

