HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kurban Bayramı'nda bankalar açık mı 2022? Bayramda bankalar çalışıyor mu, kapalı mı?

Kurban Bayramı'nda bankalar açık mı 2022? Bayramda bankalar çalışıyor mu, kapalı mı?

08.07.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'nda bankaların açık mı yoksa kapalı mı olduğu vatandaşlar tarafından merak edildi. Kurban Bayramı'nın ilk günü yarın. EFT de dahil olmak üzere bankacılık işlemlerini yapıp yapamayacaklarını öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya başladı. Peki Kurban Bayramı'nda bankalar açık mı 2022? Bayramda bankalar çalışıyor mu, kapalı mı? İşte detaylar...

Kurban Bayramı'nda bankalar açık mı 2022? Bayramda bankalar çalışıyor mu, kapalı mı?

Kurban Bayramı'nda bankaların çalışıp çalışmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki Kurban Bayramı'nda bankalar açık mı 2022? Bayramda bankalar çalışıyor mu, kapalı mı? Merak edilen tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

KURBAN BAYRAMI'NDA BANKALAR AÇIK MI 2022?

Kurban Bayramı resmi tatildir. Bu nedenle bayram boyunca bankalar hizmet vermeyecek.

AREFE GÜNÜ BANKALAR ÇALIŞIYOR MU, TATİL Mİ?

Arefe günü 8 Temmuz Cuma günü bankalar öğlene kadar açık olacak. Öğlen sonunda ise resmi tatil olduğu için kapalı olacak.

KURBAN BAYRAMI'NDA EFT İŞLEMİ YAPILIR MI?

Kurban Bayramı, resmi tatillerden olduğu için EFT işlemlerinde aktarım yapılamaz. Resmi tatilin bittiği ilk gün EFT işlemleri gerçekleştirilir.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı arefesi bu yıl 8 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. Bayramın birinci günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak ve 12 Temmuz Salı günü sona erecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Bayram tatili ile ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Bayram tatili hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan bayram tatilinin 17 Temmuz Pazar gününe kadar birleştirildiğini açıkladı. Böylelikle bayram tatili 9 gün oldu.

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar arefe gününün ne zaman ihya edileceğini merak ediyor. Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. O gün kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar için yarım gün mesai yapılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hurdalıkta kan donduran vahşet! Cinayetin nedeni ortaya çıktıHurdalıkta kan donduran vahşet! Cinayetin nedeni ortaya çıktı
Pazar yeri savaş alanına döndü! Çok sayıda yaralı varPazar yeri savaş alanına döndü! Çok sayıda yaralı var
Baldızına tecavüz etmişti! Detaylar mide bulandırdı Baldızına tecavüz etmişti! Detaylar mide bulandırdı
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı bankalar açık mı kurban bayramı 2022 kurban bayramı arefesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bayram öncesi fiyatlar değişti! Motorinde beklenen indirim geldi

Bayram öncesi fiyatlar değişti! Motorinde beklenen indirim geldi

Suikasta uğrayan Japonya eski Başbakanı Abe, hayatını kaybetti

Suikasta uğrayan Japonya eski Başbakanı Abe, hayatını kaybetti

Çalışanlar dikkat! O ücretler arttırıldı

Çalışanlar dikkat! O ücretler arttırıldı

Hem Erdal Acar hem de MHP'li isim tutuklandı!

Hem Erdal Acar hem de MHP'li isim tutuklandı!

Sokak ortasında tekme tokat dövdü! 'Bu kadın yüzünden AIDS oldum'

Sokak ortasında tekme tokat dövdü! 'Bu kadın yüzünden AIDS oldum'

Ukraynalı kadınlara iğrenç tuzak! Sınırdan geçerken yakalandı

Ukraynalı kadınlara iğrenç tuzak! Sınırdan geçerken yakalandı

İlginizi Çekebilir

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Derin göğüs dekoltesine yorum yağdı! “Ben farklı bir kızım”

Derin göğüs dekoltesine yorum yağdı! “Ben farklı bir kızım”

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Eski yetişkin film yıldızı yatalak olmuştu! Son halini paylaştı

Eski yetişkin film yıldızı yatalak olmuştu! Son halini paylaştı

100 kişiyi zindana hapseden tarikat şoke etti!

100 kişiyi zindana hapseden tarikat şoke etti!

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.