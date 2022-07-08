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Kurban Bayramı'nda Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı? Bugün borsada işlemler saat kaça kadar yapılacak?

08.07.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'nda Borsa İstanbul açık mı yoksa kapalı mı olduğu vatandaşlar tarafından merak edildi. Kurban Bayramı'nın ilk günü 9 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Peki Kurban Bayramı'nda Borsa İstanbul açık mı 2022? Bayram ve arefe günü Borsa İstanbul çalışıyor mu, kapalı mı? İşte detaylar...

Kurban Bayramı'nda Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı? Bugün borsada işlemler saat kaça kadar yapılacak?

Kurban Bayramı'nda Borsa İstanbul'un çalışıp çalışmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki Kurban Bayramı'nda Borsa İstanbul açık mı 2022? Bayram ve arefe günü Borsa İstanbul çalışıyor mu, tatil mi? Merak edilen tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

KURBAN BAYRAMI'NDA BORSA İSTANBUL AÇIK MI 2022?

Borsa İstanbul, Kurban Bayramı sebebiyle Cuma günü 4,5 günlük tatile girecek .

AREFE GÜNÜ BORSA İSTANBUL'DA İŞLEMLER SAAT KAÇA KADAR YAPILACAK?

Borsa İstanbul'da, bugün yarım gün işlem gerçekleştirilecek.

Borsa İstanbul Pay Piyasalarında işlemlerin takası "T+2"de, yani işlemin gerçekleştiği günden iki işlem günü sonrası çalıştığı için bugün gerçekleştirilen bir hisse senedi işleminin tahsilat ve ödemesi cuma günü yapılacak. Yatırımcılar, gerçekleştirilecekleri işlemlerin takası için 13 Temmuz çarşamba gününü, perşembe ve cuma günü gerçekleştirilecekleri işlemlerin nakit gerçekleşmesi için 14 Temmuz perşembe gününü bekleyecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı arefesi bu yıl 8 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. Bayramın birinci günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak ve 12 Temmuz Salı günü sona erecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Bayram tatili ile ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Bayram tatili hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan bayram tatilinin 17 Temmuz Pazar gününe kadar birleştirildiğini açıkladı. Böylelikle bayram tatili 9 gün oldu.

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar arefe gününün ne zaman ihya edileceğini merak ediyor. Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. O gün kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar için yarım gün mesai yapılacak.

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Kurban Bayramı Borsa İstanbul kurban bayramı 2022
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