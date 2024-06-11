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Kurban Bayramı'nda dikkat! Uzmanı uyardı: Bir öğünden ne çıkar demeyin! "Bu organları tüketmek kalp hastaları için büyük risk"

11.06.2024 14:31
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Kurban Bayramı'na az bir zaman kala uzman isimlerden uyarılar gelmeye devam ediyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Alıcı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kalp damar sağlığının korunması için uyarılarda bulundu. Alıcı, aşırı kırmızı et tüketiminin kalbi yoracağının unutulmaması gerektiğini söyledi.

Kurban Bayramı'nda dikkat! Uzmanı uyardı: Bir öğünden ne çıkar demeyin! "Bu organları tüketmek kalp hastaları için büyük risk"

Alıcı, sağlıklı bir kişinin kırmızı et tüketiminin haftada 350 gr-500 gr kadar olması gerektiğini, damar sertliği, yüksek kolesterol ve kalp hastalığı olan kişilerde ise bu miktarın daha da düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

kırmızı et

Sağlıklı bir bayram geçirmek için önerilerde bulunan Doç. Dr. Alıcı, şunlara dikkati çekti:
"Kurban Bayramı’nda kesilen kurban etinin yağsız bölümlerini tercih edin. Et ile birlikte tuz tüketimini de en aza indirgemeye çalışın. Kurban bayramında et tüketimini günde bir porsiyonla sınırlayın. Bayram boyunca her öğün kırmızı et tercih etmeyin. Et tüketirken mutlaka yoğurt veya ayran gibi süt ürünlerini tercih edin. Kavurma ve kırmızı eti öğle yemeğinde tüketmeye özen gösterin. Et ile birlikte yeşillik ve farklı besin gruplarına yer verin. Ağır ve şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih edin."

Alıcı, hareket etmenin önemine de vurgu yaparak, bayram tatili boyunca her gün düzenli olarak en az bir saat yürüyüş yapılmasını da tavsiye etti.

SAKATAT TÜKETMEYİN

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Kurbanın dalak, böbrek, karaciğer, şırdan ve mumbar gibi sakatat diye tabir edilen organlarının tüketilmemesini tavsiye eden Alıcı, "Bu organlar yoğun kolesterol içeriği nedeniyle kalp hastalarına için büyük risk oluşturuyor. Hastalarımız et tüketmek istiyorlarsa az tuzlu, çok az yağlı ve haşlama olarak tercih etmeliler" dedi.

"HAZIMSIZLIK YAPABİLİR"

HAZIMSIZLIK YEMEK YERKEN HASTALANMAK

Alıcı, Kurban Bayramı’nda kesilen kurbanların etinin dinlendirilmeden tüketilmemesi gerektiğini belirterek, “Taze etlerin sindirimi çok zordur. Hazımsızlık yapabilir ve sert olmasından dolayı pişirilmesi zordur. Kurban eti en az 24 saat buzdolabında bekletildikten sonra tüketilmelidir. Özellikle kalp damar hastalarının buna çok dikkat etmelerini öneriyoruz” diye konuştu.

BİR ÖĞÜNDEN NE ÇIKAR DEMEYİN

Fazla kırmızı etin yanı sıra ağır yemekler, pastalar ve tatlılarda da dozun aşılmamasını tavsiye eden Doç. Dr. Gökhan Alıcı, bir öğünden ne çıkar gibi bir yaklaşımla yapılan aşırı tüketimin zararlarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

et döner

“Ağır yemek sonrası kalp daha hızlı atmaya başlar, tansiyon yükselir. Bu nedenle yüksek karbonhidratlı, kızartmalı ve yağlı yemek anlamına gelen aşırı ağır bir yemek, kalbimizi zorlayacaktır.

et ızgara

Kurban Bayramı’nda kırmızı et tüketimi ile birlikte tuz kullanımına da dikkat edilmeli. Çünkü aşırı tuz kullanımı yüksek tansiyon hastaları için ciddi bir tehlikedir. Alınan fazla tuz miktarı kan basıncında aşırı yükselmelere yol açarak beyin kanaması, felç ve kalp krizi riskini artırabilir. Günlük tuz tüketimi 5 gramın altında tutulmalıdır.”
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı kırmızı et
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