Kurban Bayramı'nda diş ağrısı çekenler dikkat! Kurban Bayramı'nda diş sağlığı sorunu yaşamamak için...

Kurban Bayramı'nda diş sağlığı konusunda dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen VIA Dental Klinik Başhekimi DR. Özlem FİLİZ BAYAR Kurban Bayramı'nda diş sağlığını korumak için neler yapılması gerektiğini anlattı. Beslenme alışkanlıklarımız ağız sağlığımıza da etki etmektedir. Ağız sağlığı açısından, beslenme ve sonrasında dikkat edilmesi gereken kurallar var. Kurban Bayram'ında artan et tüketiminin üstüne, tatlı tüketimi de dahil olunca; diş problemlerinin olmaması kaçınılmazdır.

KÜRDAN KULLANMAYIN



Genellikle et tüketiminden sonra, dişler kürdanla temizlenmeye çalışılır. Ancak bu durum, diş sağlığı açısından tehlikelidir. Dişler arasında kalan yiyecek artıklarının temizlenmesi için gerekli durumlarda diş ipi kullanılmalıdır.

AĞIZ BAKIMI



Yemekten ve özellikle et tüketiminden sonra, dişlerinizi fırçalayıp sonrasında diş ipi yardımıyla diş aralarını da temizleyerek artıklarından arındırın. Artıklar büyük problemlere yol açabilir. Özellikle bayramda sık sık et tüketilmesi, etlerin diş aralarında kalmasına neden olabilir; ancak diş aralarında kalan etleri temizlemediğiniz durumda, bu kalıntılar çürüğe, ağızda kokuya ve diş eti hastalıklarına neden olabilir.