Kurban Bayramı'nda diş ağrısı çekenler dikkat! Kurban Bayramı'nda diş sağlığı sorunu yaşamamak için...

Kurban Bayramı'nda diş sağlığı konusunda dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen VIA Dental Klinik Başhekimi DR. Özlem FİLİZ BAYAR Kurban Bayramı'nda diş sağlığını korumak için neler yapılması gerektiğini anlattı. Beslenme alışkanlıklarımız ağız sağlığımıza da etki etmektedir. Ağız sağlığı açısından, beslenme ve sonrasında dikkat edilmesi gereken kurallar var. Kurban Bayram'ında artan et tüketiminin üstüne, tatlı tüketimi de dahil olunca; diş problemlerinin olmaması kaçınılmazdır.
KÜRDAN KULLANMAYIN
Genellikle et tüketiminden sonra, dişler kürdanla temizlenmeye çalışılır. Ancak bu durum, diş sağlığı açısından tehlikelidir. Dişler arasında kalan yiyecek artıklarının temizlenmesi için gerekli durumlarda diş ipi kullanılmalıdır.
AĞIZ BAKIMI
Yemekten ve özellikle et tüketiminden sonra, dişlerinizi fırçalayıp sonrasında diş ipi yardımıyla diş aralarını da temizleyerek artıklarından arındırın. Artıklar büyük problemlere yol açabilir. Özellikle bayramda sık sık et tüketilmesi, etlerin diş aralarında kalmasına neden olabilir; ancak diş aralarında kalan etleri temizlemediğiniz durumda, bu kalıntılar çürüğe, ağızda kokuya ve diş eti hastalıklarına neden olabilir.
DÜZENLİ AĞIZ BAKIMI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
İlk olarak ağız ve diş sağlığının korunması için, 6 ayda 1 düzenli olarak diş hekimine gidin. Diş fırçası kullanmayı alışkanlık haline getirin; aksi halde dişlerde çürük oluşumunu engellemeniz imkansız. Mutlaka diş ipi ve arayüz fırçaları kullanın; diş fırçasının ulaşamadığı bölgelerde kullanmadığınız durumlarda dişlerin asla tamamen temizlenmez.
AŞIRI ŞEKERLİ YİYECEKLERE DİKKAT
Aşırı şekerli yiyecekler tüketmemeye özen gösterin; yiyecekseniz de ardından mutlaka dişlerinizi fırçalayın. Tatlı yanında asitli meşrubat ikramına diş çürüme hızını artırmaktadır.
Bayram ziyaretlerinde tatlı yanında ikram edilen meşrubatlara hayır diyemiyoruz; ancak dikkatli olmanız gerektiğini hatırlatmakta fayda var.
DİŞLERİNİZİ DOĞRU FIRÇALIYOR MUSUNUZ?
DR. Özlem FİLİZ BAYAR uyarıyor. Ağız ve dış sağlığında en adımlarda biri dişleri doğru yöntem ile fırçalamaktır. Aksi halde diş etlerine zarar verebilirsiniz. Öncelikle diş fırçanızı ıslatmadan üzerine mercimek büyüklüğünde macun sıkın. Üst dişler için aşağı yönde süpürtme hareketi, alt dişler için üst yönde süpürtme hareketi ile fırçalamaya başlayın; ağzınızın her yerinin temizlendiğine emin olana kadar, yaklaşık en 2 dakika fırçalamaya devam edin.
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