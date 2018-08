Kurban Bayramı'nda diş sağlığınızdan olmayın

Bayram ziyaretlerinde diş ağrısı yaşamak istemiyorsanız, diş ipi kullanmayı ihmal etmeyin. Kurban Bayramı’nda et ve tatlı tüketiminin artması ile birlikte diş rahatsızlıklarında da artış görülüyor. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer, Kurban Bayramı’nda diş sağlığı ile ilgili tavsiyelerde bulundu…

ET ARTIKLARI ŞİDDETLİ AĞRIYA SEBEP OLABİLİR



Kurban Bayramı’nda lezzetli et yemekleri ile bol şerbetli tatlılar tüketmek adettir. Eğer diş ve diş etlerinin sağlığı yerinde değilse bu yiyecekler ile beraber diş rahatsızlıkları baş gösterir. Dişlerin arasında kalan lifler; diş ağrısına, diş eti iltihabına, ağız kokusuna, diş eti apsesine yani şiddetli ağrıya neden olur. Çıkmayan et artıkları ve tatlıdan sızlayan dişler nedeniyle bayramınız kabusa dönüşebilir.

DİŞ İPİ KULLANIN



Diş çürüğü ve diş eti hastalığını önlemek için diş bakımınızın doğru ve düzenli olarak yapılması gerekir. Dişlerinizi günde iki kez ikişer dakika fırçalamalı ve her gün en az bir kez diş ipi ile özellikle kuron tabanının etrafındaki alanı temizlemelisiniz. Ağız ve diş sağlığınıza dikkat ederek genel sağlığınızı da kontrol altına alabilirsiniz. Dişlerinizi saklamadan ışıl ışıl gülebilir, ağız kokusundan çekinmeden bayram ziyaretlerinde bulunabilirsiniz.