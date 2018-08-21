HABER

Kurban Bayramı'nda diş sağlığınızdan olmayın

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.08.2018 15:25 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı'nda et tüketiminin artması diş sorunlarını da beraberinde getiriyor. Et artıklarının dişlerin arasında kalması sonucu sıkıntı çeken kişiler Kurban Bayramı'nda diş sağlığına daha çok dikkat ediyor. Peki Kurban Bayramı'nda diş ağrısı çekmemek için ne yapmak gerekiyor? İşte Kurban Bayramı'nda diş sağlığı ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar...

Kurban Bayramı'nda diş sağlığınızdan olmayın

Bayram ziyaretlerinde diş ağrısı yaşamak istemiyorsanız, diş ipi kullanmayı ihmal etmeyin. Kurban Bayramı’nda et ve tatlı tüketiminin artması ile birlikte diş rahatsızlıklarında da artış görülüyor. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer, Kurban Bayramı’nda diş sağlığı ile ilgili tavsiyelerde bulundu…

ET ARTIKLARI ŞİDDETLİ AĞRIYA SEBEP OLABİLİR

Kurban Bayramı’nda lezzetli et yemekleri ile bol şerbetli tatlılar tüketmek adettir. Eğer diş ve diş etlerinin sağlığı yerinde değilse bu yiyecekler ile beraber diş rahatsızlıkları baş gösterir. Dişlerin arasında kalan lifler; diş ağrısına, diş eti iltihabına, ağız kokusuna, diş eti apsesine yani şiddetli ağrıya neden olur. Çıkmayan et artıkları ve tatlıdan sızlayan dişler nedeniyle bayramınız kabusa dönüşebilir.

kurban_bayrami_dis_agrisi_kurban_bayrami_dis_sagligi

DİŞ İPİ KULLANIN

Diş çürüğü ve diş eti hastalığını önlemek için diş bakımınızın doğru ve düzenli olarak yapılması gerekir. Dişlerinizi günde iki kez ikişer dakika fırçalamalı ve her gün en az bir kez diş ipi ile özellikle kuron tabanının etrafındaki alanı temizlemelisiniz. Ağız ve diş sağlığınıza dikkat ederek genel sağlığınızı da kontrol altına alabilirsiniz. Dişlerinizi saklamadan ışıl ışıl gülebilir, ağız kokusundan çekinmeden bayram ziyaretlerinde bulunabilirsiniz.

PARTNEREce Uslu düzdün fiziği ile dikkat çektiEce Uslu düzdün fiziği ile dikkat çekti
'Rüzgarlı ve tozlu havalar migreni tetikliyor''Rüzgarlı ve tozlu havalar migreni tetikliyor'
Dikkat! Kurban etinden enfeksiyon kapmak istemiyorsanız...Dikkat! Kurban etinden enfeksiyon kapmak istemiyorsanız...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı kurban eti diş sağlık

En Çok Okunan Haberler

'Yeter daha fazla germe ortamı'

'Yeter daha fazla germe ortamı'

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

Dedryck Boyata Fenerbahçe'nin radarına girdi

Dedryck Boyata Fenerbahçe'nin radarına girdi

Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt

Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mide botoksu nedir? Mide botoksu yaptıranlar nasıl bir yol izliyor?

Mide botoksu nedir? Mide botoksu yaptıranlar nasıl bir yol izliyor?

Kurban eti nasıl saklanmalı? Kurban eti plastik ile temas ederse ne olur?

Kurban eti nasıl saklanmalı? Kurban eti plastik ile temas ederse ne olur?

D vitamini için güneşlenme süresi ne kadar olmalı?

D vitamini için güneşlenme süresi ne kadar olmalı?

Kurban Bayramı'nda diş ağrısı çekenler dikkat! Kurban Bayramı'nda diş sağlığı sorunu yaşamamak için...

Kurban Bayramı'nda diş ağrısı çekenler dikkat! Kurban Bayramı'nda diş sağlığı sorunu yaşamamak için...

Kalp damar hastalığı nedir? Kalp damar hastalıkları belirtisi nedir? Kalp damar hastalıklarına karşı alınması gereken önlemler

Kalp damar hastalığı nedir? Kalp damar hastalıkları belirtisi nedir? Kalp damar hastalıklarına karşı alınması gereken önlemler

Dikkat! Kurban etinden enfeksiyon kapmak istemiyorsanız...

Dikkat! Kurban etinden enfeksiyon kapmak istemiyorsanız...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.