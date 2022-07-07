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Kurban Bayramı'nda eczaneler açık mı 2022? Bayram ve arefe günü eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı?

07.07.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'nda eczanelerin açık mı yoksa kapalı mı olduğu vatandaşlar tarafından merak edildi. Kurban Bayramı'nın ilk günü 9 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Arefe günü yaklaştı. Peki Kurban Bayramı'nda eczaneler açık mı 2022? Bayram ve arefe günü eczaneler çalışıyor mu, tatil mi? İşte ayrıntılar...

Kurban Bayramı'nda eczaneler açık mı 2022? Bayram ve arefe günü eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı?

Kurban Bayramı'nda eczanelerin çalışıp çalışmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki Kurban Bayramı'nda eczaneler kapalı mı 2022? Bayram ve arefe günü eczaneler çalışıyor mu, tatil mi? Merak edilen tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

KURBAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI 2022?

Eczaneler Kurban Bayramı'nda kapalı olacak. Yalnızca nöbetçi eczaneler bayramda hizmet verecek.

AREFE GÜNÜ ECZANELER ÇALIŞIYOR MU, TATİL Mİ?

Eczaneler, 8 Temmuz Cuma arefe günü saat 09:00 ile 13:00 saatleri arasında açık olacak. Öğleden sonra yani saat 13:00 sonrası ise nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı arefesi bu yıl 8 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. Bayramın birinci günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak ve 12 Temmuz Salı günü sona erecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Bayram tatili ile ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Bayram tatili hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan bayram tatilinin 17 Temmuz Pazar gününe kadar birleştirildiğini açıkladı. Böylelikle bayram tatili 9 gün oldu.

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar arefe gününün ne zaman ihya edileceğini merak ediyor. Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. O gün kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar için yarım gün mesai yapılacak.

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