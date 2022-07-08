HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kurban Bayramı'nda et nasıl saklanmalıdır? Bayramda kurban eti nasıl tüketilmeli, kaç saat dinlendirilmeli?

Kurban Bayramı'nda et nasıl saklanmalıdır? Bayramda kurban eti nasıl tüketilmeli, kaç saat dinlendirilmeli?

08.07.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı yarın. Bu sebeple vatandaşlar dana, koç, koyun ve keçi gibi kurbanlıklar için internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Ayrıca etin kesim sonrası nasıl saklanacağı, kaç saat dinlendirilmesi ve nasıl tüketilmesi gerektiği de merak edilen konular arasında bulunuyor. Vatandaşlar şu an için kurban pazarlarını tek tek dolaşıyor. Bir yandan da pazarlıklar sürüyor. Peki Kurban Bayramı'nda et nasıl saklanmalıdır? Bayramda kurban eti nasıl tüketilmeli, kaç saat dinlendirilmeli?

Kurban Bayramı'nda et nasıl saklanmalıdır? Bayramda kurban eti nasıl tüketilmeli, kaç saat dinlendirilmeli?

Kurban bayramında kurbanlık kesimi kadar, etlerin saklanması ve tüketimi de oldukça önemlidir. Kurban pazarlarını gezen vatandaşlar şimdiden konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Kurban Bayramı'nda et nasıl saklanmalıdır? Bayramda kurban eti nasıl tüketilmeli? Detaylar haberimizde...

KURBAN FİYATLARI

KURBAN BAYRAMI'NDA ET NASIL SAKLANMALIDIR?

Bayram kurban etlerinin saklanması ve tüketimi oldukça önemli ve gözardı edilmemesi gereken konulardandır.

Kurban etlerinin üçük parçalar halinde kesilidikten sonra buzdolabı poşetine ya da yağlı ağıda sarılarak -2 derecede buzluğa konulması veya -18 derecede derin dondurucuda saklanması gerekmektedir. Öte yandan vatandaşlar kurban eti dışarıda bırakılmamalıdır.

Kurban Bayramı’nda kesilen kurban etlerinin, dışarıda hiç dinlendirilmeden sıcak sıcak plastik poşetlere konularak paylaşılması da son derece sakıncalıdır Bu yapıldığüı takdirde plastikte bulunan zehirli kimyasallar, sıcağın etkisiyle kurban etine bulaşacaktır.

KURBAN FİYATLARI

Kurban etlerinin en az 2 saat bekletildikten sonra poşetlere yerleştirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca Kurban etleri plastik kaplarla kaldırılmamalıdır.

Kurbanlık fiyatları 2022

BAYRAMDA KURBAN ETİ NASIL TÜKETİLMELİ?

Bilindiği üzere etler sindirimi zor olan besinlerdendir. Bu sebeple yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik, hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açmaktadır.

Bilhassa mide ve bağırsak hastalığı olan vatandaşlar kurban etini hemen tüketmekten kaçınmalıdır. Buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra, haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle pişirerek tüketmeleri sağlık açısından uygundur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EGM duyurdu: 12 ilde başladıEGM duyurdu: 12 ilde başladı
ABD'nin F-16 kararı sonrası Miçotakis'ten 'Türkiye' açıklaması! 'Güçler dengesi' dedi ve ekledi...ABD'nin F-16 kararı sonrası Miçotakis'ten 'Türkiye' açıklaması! 'Güçler dengesi' dedi ve ekledi...
Şehirler arası otobüslerde yeni dönem! Uçaklardaki gibi olacakŞehirler arası otobüslerde yeni dönem! Uçaklardaki gibi olacak
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı kurban bayramı 2022 kurban eti hemen yenir mi kurban eti bekletilmeli mi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bayram öncesi fiyatlar değişti! Motorinde beklenen indirim geldi

Bayram öncesi fiyatlar değişti! Motorinde beklenen indirim geldi

Zamlı maaşlar bugün hesaplarda!

Zamlı maaşlar bugün hesaplarda!

Japonya eski başbakanı Shinzo Abe'ye silahlı saldırı

Japonya eski başbakanı Shinzo Abe'ye silahlı saldırı

Partilerin oy oranında dikkat çeken değişim!

Partilerin oy oranında dikkat çeken değişim!

Kesinlikle yasaklanmalı: Kanser olabilir veya kör kalabilirsiniz

Kesinlikle yasaklanmalı: Kanser olabilir veya kör kalabilirsiniz

Erzincan'da vahşet! Kafasına taşla vurup...

Erzincan'da vahşet! Kafasına taşla vurup...

İlginizi Çekebilir

Afganistan’da tek! Yetişkin film yıldızından Taliban sorusu...

Afganistan’da tek! Yetişkin film yıldızından Taliban sorusu...

Kesinlikle yasaklanmalı: Kanser olabilir veya kör kalabilirsiniz

Kesinlikle yasaklanmalı: Kanser olabilir veya kör kalabilirsiniz

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Anne adayları dikkat: Sakın yapmayın! Erken doğum tehlikesi

Anne adayları dikkat: Sakın yapmayın! Erken doğum tehlikesi

Survivor itirafı! "Bir tek ben anlaşamadım"

Survivor itirafı! "Bir tek ben anlaşamadım"

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.