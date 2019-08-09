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Kurban Bayramı'nda eylem planlıyorlardı! Böyle yakalandılar

DÜNYA HABERLERİ  | 09.08.2019 20:13 | Son Güncelleme

Kilis'e sınır komşusu olan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde Kurban Bayramı'nda bombalı eylem yapmayı planlayan 2'si kadın 5 PKK/YPG'li terörist canlı bomba düzeneği ile yakalandı.

Kurban Bayramı'nda eylem planlıyorlardı! Böyle yakalandılar

Azez Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ve Türk Danışman Polisleri, ilçede terör örgütü PKK/YPG mensuplarının olduğunu belirledi. Azez otogarında düzenlenen operasyon ile 2 kadın teröristi gözaltına alan polis yaptığı aramada canlı bomba düzeneği ele geçirdi. Teröristler yapılan sorgularında kendilerine yardım eden 3 teröristin ismini verdi. Polisler belirlenen adreslere operasyon düzenleyerek PKK/YPG mensubu 3 teröristi daha gözaltına aldı.

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BAYRAM GÜNÜ EYLEM PLANLIYORLARDI

Teröristlerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda otomatik tüfeklerle mühimmat ele geçirildi. Teröristlerin yakalanmama halinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgelerinde (Cerablus, El Bab, Afrin) bayram günü bombalı eylem yapmayı planladıkları öğrenildi.

Yakalanan 5 terörist çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Halep Azez terör saldırı

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