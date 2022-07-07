Kurban Bayramı'nda hangi tarihlerde cezaevlerinde açık görüş yapılacak? Kurban Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak mı?

Kurban Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak mı? Çok sayıda vatandaş internette araştırma yapmaya başladı. Adalet Bakanlığı tarafından Bakan Bozdağ'ın imzasıyla genelge yayımlandı. Peki Kurban Bayramı'nda hangi tarihlerde cezaevlerinde açık görüş yapılacak? Detaylar haberimizde...

KURBAN BAYRAMI'NDA CEZAEVLERİNDE AÇIK GÖRÜŞ YAPILACAK MI?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla Kurban Bayramı Açık Görüş Genelgesi, Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi.

Buna göre; 11-15 Temmuz tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş yapılacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı arefesi bu yıl 8 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. Bayramın birinci günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak ve 12 Temmuz Salı günü sona erecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Bayram tatili ile ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Bayram tatili hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan bayram tatilinin 17 Temmuz Pazar gününe kadar birleştirildiğini açıkladı. Böylelikle bayram tatili 9 gün oldu.

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar arefe gününün ne zaman ihya edileceğini merak ediyor. Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. O gün kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar için yarım gün mesai yapılacak.

