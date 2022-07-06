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Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak? Kurban Bayramı'nda hava güneşli mi olacak, yağmur yağacak mı? Meteoroloji açıkladı!

06.07.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak? Bayramın ilk günü 9 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. İslam alemi için önemli bayramlardan biri olan Kurban Bayramı'nın son günü 12 Temmuz Salı günü olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 9-12 Temmuz'a ilişkin açıklamada bulunuldu. Peki Kurban Bayramı'nda hava güneşli mi olacak, yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji'den yapılan açıklama...

Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak? Kurban Bayramı'nda hava güneşli mi olacak, yağmur yağacak mı? Meteoroloji açıkladı!

Kurban Bayramı'na birkaç gün kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 9-12 Temmuz tarihleri ile ilgili açıklamada bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt geneli 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Peki Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? İstanbul'da hava Kurban Bayramı'nda yağışlı mı olacak? Detaylar haberimizde...

Hava durumu

KURBAN BAYRAMI'NDA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yurt geneli 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporuna yer verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı bilgilere göre Kurban Bayramı'nın arifesi olan 8 Temmuz Cuma günü Marmara'da parçalı bulutlu ve aralıklı yağışlı bir hava olacak. Doğu Karadeniz ile Erzurum, Ağrı çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak.

Hava durumu

İSTANBUL KURBAN BAYRAMI'NDA HAVA GÜNEŞLİ Mİ OLACAK?

Kurban Bayramı'nda hava durumunun nasıl olacağına ilişkin bir açıklamada CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi.

Hava durumu

Kurban Bayramı'nın ilk günü Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz Bölgesi'ne yağmur geleceğini ifade eden Şen yağışların bayramın ikinci günü de süreceğini belirtti.

KURBAN BAYRAMI'NDA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Hava durumu

Şen paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul da dahil olmak üzere cumartesi akşam ve pazar günü Marmara'daki yağışı takip edeceğiz. Kuvvetli"

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Kurban Bayramı hava durumu meteoroloji kurban bayramı 2022
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