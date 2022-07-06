Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? İstanbul'da hava Kurban Bayramı'nda yağışlı mı olacak? Meteoroloji'den hava durumu uyarısı!

Kurban Bayramı için geri sayım sürerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 9-12 Temmuz tarihleri ile ilgili açıklama yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt geneli 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Peki Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? İstanbul'da hava Kurban Bayramı'nda yağışlı mı olacak? Ayrıntılar haberimizde...

KURBAN BAYRAMI'NDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yurt geneli 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporuna yer verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı bilgilere göre Kurban Bayramı'nın arifesi olan 8 Temmuz Cuma günü Marmara'da parçalı bulutlu ve aralıklı yağışlı bir hava olacak. Doğu Karadeniz ile Erzurum, Ağrı çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak.

İSTANBUL KURBAN BAYRAMI'NDA YAĞIŞLI MI?

Kurban Bayramı'nda hava durumunun nasıl olacağına ilişkin bir açıklamada CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi.

Kurban Bayramı'nın ilk günü Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz Bölgesi'ne yağmur geleceğini ifade eden Şen yağışların bayramın ikinci günü de süreceğini belirtti.

Şen paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul da dahil olmak üzere cumartesi akşam ve pazar günü Marmara'daki yağışı takip edeceğiz. Kuvvetli"

