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Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? İstanbul Kurban Bayramı'nda yağışlı mı? Meteoroloji'den hava durumu uyarısı!

05.07.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Bayramın ilk günü 9 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. İslam alemi için önemli bayramlardan biri olan Kurban Bayramı'nın son günü 12 Temmuz Salı günü olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 9-12 Temmuz'a ilişkin açıklama yapıldı. Peki İstanbul Kurban Bayramı'nda yağışlı mı? İşte detaylar...

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? İstanbul Kurban Bayramı'nda yağışlı mı? Meteoroloji'den hava durumu uyarısı!

Kurban Bayramı için geri sayım sürerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 9-12 Temmuz tarihleri ile ilgili açıklama yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt geneli 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Peki İstanbul Kurban Bayramı'nda yağışlı mı? Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Ayrıntılar haberimizde...

Hava durumu

KURBAN BAYRAMI'NDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yurt geneli 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporuna yer verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı bilgilere göre Kurban Bayramı'nın arifesi olan 8 Temmuz Cuma günü Marmara'da parçalı bulutlu ve aralıklı yağışlı bir hava olacak. Doğu Karadeniz ile Erzurum, Ağrı çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak.

Hava durumu

İSTANBUL KURBAN BAYRAMI'NDA YAĞIŞLI MI?

Kurban Bayramı'nda hava durumunun nasıl olacağına ilişkin bir açıklamada CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi.

Hava durumu

Kurban Bayramı'nın ilk günü Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz Bölgesi'ne yağmur geleceğini ifade eden Şen yağışların bayramın ikinci günü de süreceğini belirtti.

Hava durumu

Şen paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul da dahil olmak üzere cumartesi akşam ve pazar günü Marmara'daki yağışı takip edeceğiz. Kuvvetli"

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Kurban Bayramı İstanbul kurban bayramı 2022
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