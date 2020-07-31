Kurban Bayramı’nda İstanbullular soluğu eğlence merkezlerinde aldı

Kurban Bayramı’nın 1’inci gününde İstanbul’da kalan vatandaşlar stres atmak için soluğu eğlence merkezlerinde aldı. Genci yaşlısı birçok insan hem pandeminin getirdiği stresi atmak hem de bayramlarını keyifli geçirmek için eğlence merkezlerinde doyasıya eğlendi. Sıcak havaya rağmen vatandaşlar su kaydırağı, atlı karınca ve roller coaster gibi pek çok eğlenceli aletle eğlenceli anlar yaşadı. Türkiye’nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı olan İsfanbul Temapark’ta da ziyaretçiler unutamayacakları bir gün geçirmenin mutluluğu yaşadı.

'BU SENE SLOGANIMIZ 'EĞLENMEK TİTİZLİK İSTER''

İçindeki çocuğu yaşatan herkesin eğlenebileceği ünitelerin olduğunu dile getiren İsfanbul Temapark Direktörü Targut Tonger, “Öncelikle herkese iyi bayramlar. Yaklaşık 1 aydır açığız fakat bu bizim bu seneki ilk bayramımız. Bu bayramda bizi ziyaret eden misafirlerimiz içerideki irili ufaklı 30 tane oyuncağı tecrübe etme şansı bulacaklar. Bunları yeni normal süreci içerisinde olabilecek en hijyenik ve sağlıklı koşullarda yapacaklar. Girişte mutlaka ateş ölçümü yapıyoruz. Temassız eğlence dediğimiz internet üzerinden bilet ve karekodla içeri girme imkanı sunmuş durumdayız. Kapasitemizi yüzde 50’nin altına düşürdük. Bu sene sloganımız ‘Eğlenmek titizlik ister’. İçeride içindeki çocuğu devam ettiren herkesin kendisi için mutlu olabileceği adrenalin dolu üniteler var. İstanbul’da kalan araba mesafesiyle gelebilecek tüm misafirlerimiz için burası yalnızca 4 gün değil bütün yaz boyunca misafirlerini bekliyor" diye konuştu.