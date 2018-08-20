Kurban Bayramı'nda kavurma yaparken de yerken de dikkat!

Kavurmanın nasıl tüketilmesi gerektiği ve günde ne kadar yenmesi gerektiği ile ilgili bilgi paylaşan uzmanlar bakın hangi önerilerde bulunuyor...

Kavurmanın 10 önemli sağlık kuralı

1 / 13 Aile ve eş dostlarla geçirilen en anlamlı zamanlar hiç kuşkusuz bayram ziyaretleri oluyor. Yemekler pişiyor, sofralar kuruluyor, keyifli sohbetler ediliyor. Kurban Bayramı’nın geleneksel sofralarında ilk akla gelen şey ise kırmızı et tüketimi oluyor. Öyle ki et kahvaltıda dahi yenilebiliyor. Kırmızı et protein açısından zengin olmasının yanı sıra demir, fosfor, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko gibi mineraller ve B vitamini yönünden de zengin bir besin.

2 / 13 Bu nedenle yeterli ve dengeli olarak tüketilmesi sağlımız için çok önemli. Ancak bilinçli yenildiği takdirde! Aksi halde Kurban Bayramı’nın simgesi olan et, sağlık problemlerine sebep olabiliyor. Özellikle kalp, diyabet veya hipertansiyon, gut gibi kronik hastalıklara sahipseniz ya da gastrit, ülser gibi mide rahatsızlığınız varsa yediklerinize oldukça dikkat etmeniz gerekiyor.

3 / 13 Örneğin, doymuş yağ ve yüksek oranda kolesterol içerdiğinden özellikle yüksek kolesterolü olan kişilerde, dikkat edilmeden tüketilmesi damar tıkanıklıklarına sebep olabiliyor ve uzun vadede de kalp krizi riskini arttırabiliyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz sağlık problemleriyle karşılaşmamak için et tüketirken ve kavurma yaparken dikkat etmeniz gereken 10 kuralı anlattı, önemli önerilerde bulundu.

4 / 13 ETİ EN AZ 1 GÜN DİNLENDİRİN “Bayramın geleneğini bozmayalım, kavurma yapalım” diyorsanız en sağlıklı yöntemleri tercih etmelisiniz. Et kavurmanın en önemli püf noktası ise etin yumuşak olması. Yeni kesilen etin sindirimi zor oluyor, bunun sonucunda da hazımsızlık gibi sorunlar gelişebiliyor. Dolayısıyla eti buzdolabında mutlaka en az 24 saat dinlendirmeniz çok önemli.

5 / 13 ODA SICAKLIĞINDA ÇÖZDÜRMEYİN Donmuş etleri çözdürme işlemini açıkta oda sıcaklığında ya da sıcak suda bekleterek yapmayın. Özellikle sıcak havada eti açıkta bırakırsanız yapısında mikroorganizma üreme riski çok yüksek oluyor, bunun sonucunda da besin zehirlenmesi gibi tehlikeler gelişebiliyor. En iyi çözdürme yöntemi, kullanmadan 1 gün önce eti buzdolabının en üst raflarından birinde bekleterek çözdürmektir.

6 / 13 BUZDOLABINDA EN FAZLA 3 GÜN BEKLETİN Kurban etini buzdolabında en fazla 3 gün, buzlukta -4 derecede en fazla 7 gün, derin dondurucuda -32 derecede en fazla 3 ay saklayabilirsiniz.

7 / 13 ÇÖZÜLMÜŞ ETİ TEKRAR DONDURMAYIN Etler çözüldükten sonra yeniden dondurulursa, ikinci kez çözüldüğünde bakteriler çok hızla çoğaldığı için zehirlenme riski artıyor. Bu yüzden etleri tek seferlik yemeklere koyacağınız miktarlara bölüp buzdolabı poşetlerinde veya yağlı kağıtlara sarılı olarak derin dondurucularda saklayın. Böylece çözdürme işleminiz daha kolay olacak veya çözülmüş bir eti tekrardan dondurma olasılığınız da kalmayacak.

8 / 13 KENDİ YAĞI İLE PİŞİRİN Tencereyi yüksek sıcaklıkta iyice kızdırırsanız etler mühürlenir ve suyunu çok fazla salmadan sertleşmeden kavrulurlar. Dışarıdan ayrıca tereyağı veya kuyruk/iç yağı eklemeden, eti kendi yağı ile tencerede kısık ateşte kavurun. Yağları erimeye başladığında etin kalan kısmını tencereye atabilirsiniz. Kısık ateşte etler suyunu salıncaya kadar ara ara karıştırın. Etler iyice suyunu çektiğinde de soğan koyun. Dana etinin pişme süresi kuzu etine göre biraz daha uzun olduğu için eğer etler pişmeden suyu tamamen biterse 1 bardak su ilave edebilirsiniz. Tuz ve baharatları en son ekleyin, çünkü eti sertleştirebilir ve suyunu çektirir.

9 / 13 SOĞUR SOĞUMAZ BUZDOLABINA KALDIRMAYIN Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz kavurmayı yaptıktan sonra saklamak isterseniz soğur soğumaz buzdolabına kaldırmamanız gerektiğine dikkat çekerek şunları söylüyor: “Çünkü üst kısımları her ne kadar kuru gibi gözükse de altta kalmış olan et ve yağ dokusu hâlâ nemli olabiliyor. Yayvan kaplarda veya tepsilerde kavurmanın tamamen kuruduğundan emin olduğunuzda, buzdolabı poşeti yardımıyla ve kesinlikle hava almayacak şekilde kapladıktan hemen sonra eti isterseniz buzdolabına kaldırabilirsiniz. Bir ay içinde tüketecekseniz buzdolabında, uzun sürede tüketecekseniz derin dondurucuda saklayabilirsiniz”

10 / 13 GÜNLÜK TÜKETİMİNİZ 120 GRAMI AŞMASIN Bayramı süresince et tüketiminiz artacaktır. Ancak kırmızı et, kaliteli bir protein olmasının yanı sıra doymuş yağ ve yüksek oranda kolesterol içermesi nedeniyle sağlığınızı riske atmamak için dikkatli olmalısınız. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz kişiye göre değişiklik göstermekle birlikte günlük kavurma tüketiminin 90-120 gramı aşmaması gerektiğini belirterek, “Tüm bayram boyunca 500 gram eti geçmemeye özen gösterin” diyor.

11 / 13 YANINDA MUTLAKA SALATA OLSUN Bayramda etin yanında pilav, makarna veya kızartmalar tüketmek sıkça yaptığımız beslenme alışkanlıklarımızdan biri. Ancak daha sağlıklı bir öğün haline getirebilmek için besin çeşitliliğine önem verin. Pilav veya makarna yerine etin yanında mutlaka salata veya sebze yemeği tüketin. Etin yanında C vitamininden zengin salata veya sebze olması sindirimi kolaylaştıracağı gibi kırmızı ette bulunan demirin daha yüksek oranda emilmesine yardımcı olacaktır.

12 / 13 KAHVALTIDA KAVURMA YEMEYİN Kavurmanın kahvaltı ve öğle öğününde tüketilmesi özellikle sindirim problemi olanlar için önerilmiyor. Gastrit ve reflüyü tetikleyebileceği gibi günlük almanız gereken kalori dengenizi bozabiliyor, kilo artışına sebep olabiliyor. Kahvaltıda kavurma yerine, rutininizi bozmadan yumurta, peynir, zeytin, domates, salatalık ve yeşillikler ile yapacağınız klasik bir kahvaltı tercih ederseniz hem sindirim sorunu yaşamaz hem de kilo artışınızı engellemiş olursunuz. Et sindirimi oldukça zor bir besin. Özellikle yeni kesilmiş bir etin bağırsaklardan sindirimi emilimi oldukça uzun sürebiliyor. Bu nedenle akşam öğününüzde veya yatmaya yakın geç saatlerde de tüketmemeye özen gösterin.