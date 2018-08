Kurban Bayramı'nda kavurma yaparken de yerken de dikkat!

1 / 13

Aile ve eş dostlarla geçirilen en anlamlı zamanlar hiç kuşkusuz bayram ziyaretleri oluyor. Yemekler pişiyor, sofralar kuruluyor, keyifli sohbetler ediliyor. Kurban Bayramı’nın geleneksel sofralarında ilk akla gelen şey ise kırmızı et tüketimi oluyor. Öyle ki et kahvaltıda dahi yenilebiliyor. Kırmızı et protein açısından zengin olmasının yanı sıra demir, fosfor, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko gibi mineraller ve B vitamini yönünden de zengin bir besin.