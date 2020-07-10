Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Prof. Dr.Tevfik Özlü'den açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 'Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?' sorusuna, "Bugün kısmen Bilim Kurulu’nda gündeme geldi konu. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalar, salgının seyrine göre bu konudaki öneriler daha netleşmiş olur. Burada temelde, ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi.Ama bir takım tedbirlerin olabileceği, özellikle il bazında bazı kısıtlamaların gündeme gelebileceği görüldü. Oradaki tedbirleri biraz daha sertleştirmek gerekebilir. İllerdeki vaka sayılarına göre, il hıfsısıhha kurulları kararları alma konusunda yetkili. Bu nedenle il bazında bazı kısıtlamalar olabilir. Gelecek hafta yeniden konuşacağız" yanıtını vermişti. Bakan Koca'nın bu açıklamasından sonra 'Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı, olmayacak mı? sorusu tartışılmaya başlandı. Konuyla ilgili olarak Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr Tevfik Özlü, CNNTÜRK programında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Prof. Dr. Özlü'nün açıklamalarından satır başları: "Kurban Bayramı (Ramazan Bayramı'ndan) daha riskli. Riskleri şöyle sınıflandırabiliriz, aslında bayram gelmeden riskler başlıyor. Hayvan pazarları kurulmaya başlandı ya da başlanacak. Bu sırada tüm büyükşehirlere Anadolu'nun her yerinden hayvanlar getiriliyor, onlarla birlikte çok kişi büyükşehirlere geliyor, çadırlarda ya da hayvan pazarlarında konaklıyor. Şehirler arasında bir hareket oluyor. İkincisi pazar yerlerinde büyük bir yoğunluk oluyor. İnsanlar kurbanlık almak için gidiyor, genelde birden fazla kişi gidiyor, yoğunluklar oluyor. Orada bulaş zinciri oluşabilir. 'KESİM YERLERİ CİDDİ BİR RİSK KAYNAĞI' Bayram günü kurban kesme yerleri hakikaten çok riskli, kalabalık yerler. İnsanlar sabırsız, aceleci olabiliyor. İşini bitirip gitmek istiyor. Bir hayvan için 6-7 kişi oluyor. Orada tedbirleri sağlamak çok zor ve hijyen de orada çok önemli hale geliyor. Sadece maske ve mesafe değil hijyen çok önemli orada. Kesim yerleri ciddi bir risk kaynağı. Bence hayvan pazarlarından bence daha yoğun bir risk kaynağı.