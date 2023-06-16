Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Bayramda ücretsiz olan otoyollar ve köprüler hangileri? Resmi Gazete'de yayımlandı!

Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollara ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edecek. Kurban Bayramı'nın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Birçok kişi arama motorlarında "Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Kurban Bayramı'nda ücretsiz olan köprü ve otoyollar...

KURBAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ücretsiz kullanım 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'da başlayacak, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'de sona erecek.

KURBAN BAYRAMI'NDA ÜCRETSİZ OLAN KÖPRÜ VE OTOYOLLAR

Kurban Bayramı'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak. (24 Haziran Cumartesi gününden 3 Temmuz Pazar günü saat 07.00'a kadar)

