HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz! Resmi Gazete'de yayımlanmdı

Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz! Resmi Gazete'de yayımlanmdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 07:09 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Kurban Bayramı nedeniyle, Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı otoyollar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişleri ücretsiz olacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz! Resmi Gazete'de yayımlanmdı

Kurban Bayramı tatili nedeniyle, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 30 Temmuz Perşembe günü gece yarısından, 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Aynı şekilde, belediyeler ve bunların kurdukları birlik müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ile Başkentray ve Marmaray seferlerinden, 31 Temmuz Cuma günü gece yarısından, 3 Ağustos Pazartesi gece yarısına kadar ücret alınmayacak.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ayasofya Camii'nde bu sabah! Ayasofya Camii'nde bu sabah!
İzmir'de boruların üzerinde erkek cesedi bulunduİzmir'de boruların üzerinde erkek cesedi bulundu
Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı?Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı?

En Çok Okunan Haberler

Türkiye rekoru kırdı, verilen ödül şaşırttı!

Türkiye rekoru kırdı, verilen ödül şaşırttı!

Sınırdaki çatışmanın ardından Netanyahu'dan zehir zemberek sözler!

Sınırdaki çatışmanın ardından Netanyahu'dan zehir zemberek sözler!

Galatasaray'da transfer bombası patladı

Galatasaray'da transfer bombası patladı

Fenerbahçe'de flaş tepki! Gökhan Gönül ve Caner...

Fenerbahçe'de flaş tepki! Gökhan Gönül ve Caner...

Bir ilde koronavirüs alarmı! Yeni yasak kararları

Bir ilde koronavirüs alarmı! Yeni yasak kararları

Şehri karıştıran yasak aşk iddiası

Şehri karıştıran yasak aşk iddiası

İlginizi Çekebilir

MSB işçi kura sonuçları açıklandı mı? MSB İşkur kura sonuçları!

MSB işçi kura sonuçları açıklandı mı? MSB İşkur kura sonuçları!

Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Şehit ve yaralılar var

Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Şehit ve yaralılar var

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

Bir cenaze 2 düğün mahalleyi karantinaya aldırdı

Bir cenaze 2 düğün mahalleyi karantinaya aldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Atatürk' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Atatürk' açıklaması

Diğer Haberler
Tokat'ta akrabalar arasında silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

Akrabalar arasında silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

Youtuber Ruhi Çenet gözaltına mı alındı?

Youtuber Ruhi Çenet gözaltına mı alındı?

Jandarmadaki atama ve terfiler Resmi Gazete'de (İsim isim Jandarma atama listesi)

Jandarmadaki atama ve terfiler Resmi Gazete'de

İzmir'de boruların üzerinde erkek cesedi bulundu

İzmir'de boruların üzerinde erkek cesedi bulundu

Çiftlikte çıkan yangında 5 bin saman balyası kül oldu

Çiftlikte çıkan yangında 5 bin saman balyası kül oldu

Antalya'yı karıştıran 'yasak aşk' iddiası! Belediye başkanı ve makam şoförünün karısı...

Şehri karıştıran yasak aşk iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.